Gobierno responde a polémica por invitación a escritores a Feria del Libro

El Gobierno respondió este lunes a la polémica por la ausencia de autores colombianos de la literatura reciente a la Feria del Libro de Madrid (España), que se llevará a cabo del 10 al 26 de septiembre, en la cual Colombia es el país invitado de honor.



Según el texto revelado por W Magazine, “escritores que no fueron invitados y otros que declinaron por múltiples factores lo que deja como resultado final un cuadro incompleto que no se corresponde con la realidad. Más aún si se tiene en cuenta que varios de esos nombres son los que han hecho brillar la literatura colombiana desde finales del siglo XX”.



Según anota Sabogal Manrique, algunos autores fueron “ignorados”, como por ejemplo Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pablo Montoya, Fernando Vallejo y Santiago Gamboa.



"Varios de los escritores ignorados por el Gobierno del presidente Iván Duque han expresado en diferentes momentos sus críticas a dicha administración, y a las que la han precedido, no al país. No es extraño, no porque sea Duque, sino porque es lo que los ciudadanos esperamos de sus creadores e intelectuales: miradas analíticas, reflexivas y/o críticas que ayuden a entender y comprender mejor la realidad desde sus libros y/o artículos de opinión. Esperamos que nos den a la población argumentos y herramientas para enfrentar el mundo, la vida. Eso es el Arte. Eso es la Literatura. Eso es la Cultura. Eso es la Convivencia", advierte W Magazine.



Y lanza esta frase: "La administración de Iván Duque ha perdido una gran oportunidad y ofendido a escritores y lectores; además de tratar a la feria madrileña como una más al negarles la oportunidad de mostrar y reconocer el valor de muchos de sus autores y ponerla como una pieza de su tablero de juego".



Entre tanto, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, se refirió a los autores invitados. “Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política, ni para un lado ni para el otro (…) se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra”, recoge el portal Libertad Digital.

Tras ello, La W conversó con Carlos Morales, embajador extraordinario y plenipotenciario, quien se refirió a la elaboración de la lista de los actores colombianos invitados.



"La diversidad regional, generacional, la participación igualitaria de hombres y mujeres y diversos géneros literarios, en esta feria están representados todos los autores colombianos", sentenció.



Agregó que por eso no hay "exclusión de autores, que no estén presencialmente es una cosa".



Además, sentenció que llevarán a promesas literarias del país.



"No hubo (un filtro político para escoger a los invitados", remató.



Además, la Cancillería emitió un comunicado que "tanto la programación como la selección de los libros se realizó a través de cuatro ejes temáticos previamente enunciados y, adicionalmente, se tuvieron en cuenta criterios como: diversidad regional, diversidad generacional, participación igualitaria de hombres y mujeres, representación de diversos géneros literarios, diversidad de públicos al que son dirigidas las obras e incorporación de nuevas y valiosas voces que aún no habían tenido la oportunidad de estar en eventos de tan alto nivel, entre otros".



El Gobierno anunció que la programación cuenta con 37 participantes y que cada autor contará con diversos espacios tanto literarios, como de encuentro con los lectores y con la prensa en España.



"La oferta literaria que estará disponible en la Librería Colombia es producto de una convocatoria pública que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó a través de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, quienes se encargaron de seleccionar y realizar la exportación de 1.250 libros de más de 1.000 autores colombianos, logrando la presencia de alrededor de 4.000 ejemplares", remata el Ministerio de Relaciones Exteriores.



