'No hay temor ni complicidad con EE. UU.': Gobierno a Gaviria

El Gobierno del presidente Iván Duque replicó este martes al expresidente César Gaviria y le dijo que Colombia no tiene "temor, subordinación ni complicidad" con el gobierno de los Estados Unidos, a propósito de la cancelación de las visas estadounidenses a algunos líderes del país.

Gaviria, en una dura declaración, acusó al gobierno Duque de aliarse con el gobierno de Washington para castigar con la suspensión de las visas a algunos líderes (magistrados y congresistas) que tienen relación directa con decisiones importantes sobre el acuerdo de paz con las Farc.



“No es posible distinguir entre el temor y la subordinación del Gobierno Duque, o la simple complicidad mutua”, afirmó el jefe del Partido Liberal.



El canciller Carlos Holmes Trujillo, quien dio una declaración desde el palacio de San Carlos en nombre del presidente Iván Duque aseguró que por parte del Gobierno se respeta el principio de la separación de poderes, así como la colaboración armónica entre estos.



“El Gobierno de Colombia no ha ejercido, ni ejerce y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el poder judicial en el caso que hoy se trata ni en ningún otro caso”, afirmó Holmes Trujillo.

El jefe de la cartera de Relaciones Exteriores agregó que actuando bajo la misma premisa de respeto al poder judicial, el presidente Duque asistió a una audiencia pública en la Corte Constitucional “para esgrimir sus argumentos en materia de herramientas para combatir el narcotráfico, no para ejercer presiones indebidas”, afirmó Holmes Trujillo en su declaración.



Declaración del canciller Carlos Holmes Trujillo

1. La relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación de cooperación en muchas áreas, toda vez que tenemos objetivos comunes, no de temor, subordinación ni complicidad.



2. El Gobierno de Colombia no ha ejercido, ni ejerce y no ha promovido presiones indebidas ni de ningún tipo contra el poder judicial en el caso que hoy se trata ni en ningún otro caso.



3. El Gobierno actúa dentro del Marco del artículo 113 de la Constitución que consagra la separación de funciones de poderes del Estado, pero igualmente, la colaboración armónica para la realización de sus fines.



4. El Gobierno cree firmemente en dicha cooperación armónica, entre los poderes del Estado en la lucha contra el narcotráfico.



5. De hecho la Corte y el Gobierno han cooperado en temas como la extradición en múltiples casos.



6. En desarrollo y ejercicio del mismo principio el presidente Iván Duque asistió a una audiencia pública en la Corte Constitucional para esgrimir sus argumentos en materia de herramientas para combatir el narcotráfico, no para ejercer presiones indebidas.



7. El Gobierno del presidente Iván Duque está enfrentando con toda firmeza y contundencia el problema mundial de las drogas ilícitas dentro del principio de la responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado, que se traduce en una colaboración estrecha con los Estados Unidos y muchos otros otros países.



8. El Gobierno del presidente Iván Duque está cumpliendo el mandando del pueblo colombiano de implementar el Acuerdo con las Farc introduciéndole para efecto de dicha implementación reformas que obedezcan a consensos para obtener genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuinas garantías de no repetición-



9. El Gobierno agradece la cooperación de los Estados Unidos y toda la comunidad internacional en la etapa de pos acuerdo.



