La negativa de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura de ocho integrantes del 'clan del Golfo', entre quienes se encontraba alias Chiquito Malo, generó la reacción del ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, luego de que la postura de la entidad se le comunicó al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.



Esta solicitud del Ejecutivo también incluía la suspensión de las órdenes contra ocho integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

🔴 #EnDirecto | Declaración del Ministro Alfonso Prada, Portavoz del Gobierno Nacional. https://t.co/glwCd6Txkw — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 14, 2023

"La única manera de tener la paz total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen y no tienen estatus político" FACEBOOK

TWITTER

El Gobierno respetó la decisión tomada por la Fiscalía e invitó a avanzar en un diálogo directo y formal entre ambas partes, debido a que, según el ministro del Interior, la ley 2272 (que prorrogó y modificó la ley 418) facultó al presidente de la República para "avanzar en el proceso de diálogos de paz con las organizaciones a las que se les reconoce estatus político y con conversaciones con estructuras de alto impacto, armadas y del crimen que se mueven en la economía ilegal con miras a que se avance en ese proceso de sometimiento".



Sin embargo, el funcionario no especificó qué artículo de la prórroga de la ley 418 ampara la solicitud del Gobierno.



Con las autodefensas de la Sierra Nevada y el 'clan del Golfo', el ministro explicó que el Gobierno ha intentado "armar unas comisiones dialógicas" para llevar a estas estructuras a la desmovilización, el desarme y al sometimiento al estado de derecho.

"La solicitud que se hace es de este tipo de miembros representantes de estas organizaciones. Esas competencias están claramente definidas en la ley 2272. Le hemos hecho la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para que avance en la suspensión de las órdenes de captura de esas personas que van a participar en las emsas de diálogo para hacer esa exploración", agregó Prada.



Al referirse a la negativa recibida, el funcionario del Gobierno argumentó que el Ejecutivo respeta las decisiones de la rama judicial del poder público. Y, en ese sentido, mostró su deseo de avanzar en "un diálogo directo y formal con la Fiscalía para explicar que precisamente el argumento que exponen está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la ley 418 que acabamos de modificar. Esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen".



"Eso es exactamente lo que acaba de cambiar la ley 2272 del 2022. Habilitando al presidente de la República para solicitar este tipo de suspensiones de órdenes de captura", arguyó al respecto.

"Es una nueva figura que no está contemplada en los decretos que reglamentaron en el 2012 y el 2015 esta figura. Al ser nueva la figura, se aplica directamente la ley", añadió Prada, quien afirmó que se busca aclararle a la Fiscalía el contexto en el que se hicieron las solicitudes para estas organizaciones "a las que no se les está reconociendo estatus político".



Adicionalmente, el jefe de la cartera del Interior señaló que, si bien el 'clan del Golfo' y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta no tienen origen político, "son estructuras armadas de alto impacto del crimen" con las que se está tratando de avanzar en conversaciones que allanen su sometimiento a la justicia.

Facebook Twitter Linkedin

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda (izq.), y Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Presidencia

El objetivo que busca alcanzar el Gobierno mediante los diálogos para el sometimiento de los grupos armados es, según Prada, "avanzar en diálogos exploratorios que den como resultados la paz total".



Lo propuesto por el Ejecutivo es que las conversaciones en esta materia sean "exploratorias" y culminen en "sometimiento al estado de derecho" por parte de los grupos criminales.



"Aspiramos en las próximas horas y en los próximos días a tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios", concluyó Prada.



Santiago Carmona Caraballo

REDACCIÓN POLÍTICA