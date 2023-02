A través de un comunicado que emitió la Cancillería, el gobierno colombiano reaccionó la la moción del Congreso peruano que declaró persona no grata al presidente Gustavo Petro.



El Gobierno "interpreta que ese es un acto de carácter político del órgano legislativo del Perú que no compromete al pueblo y, por lo tanto, no afecta la histórica relación con la hermana nación".



Y agrega que "reitera su confianza en que la democracia y el Estado de Derecho se impondrán en el Perú para alcanzar las soluciones a la actual coyuntura".

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó, además, que esto se puede lograr "a través del diálogo social amplio e incluyente, siempre en concurrencia con el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente lo mandado por la Convención Americana de 1969, Pacto de San José, de la cual ambos países hacen parte". En ese sentido, enfatiza lo consagrado en los artículos 23 y 25, relacionado con democracia y justicia.



Confía en que, en el marco de las históricas relaciones de hermandad y buena vecindad entre Colombia y Perú, se continuará el trabajo conjunto para promover los intereses comunes como son, entre otros, el fortalecimiento de la integración regional, la protección de la Amazonía y su biodiversidad, la transición energética, la mitigación de los efectos del cambio climático, la superación del fenómeno de las drogas ilícitas, el fenómeno migratorio y el bienestar de las comunidades, especialmente de las asentadas en la zona de frontera".

