Gobierno reconoció fallo programa de adaptación climática por emergencia de incendios

La semana del presidente Gustavo Petro en el Pacífico estuvo marcada por los incendios forestales en el país. Era un tema que incluso el mandatario ya había tratado como una posibilidad cuando comenzó a sonar con fuerza que a finales del 2023 e inicios del 2024 se iba a presentar un fuerte fenómeno de El Niño que iba a causar altas temperaturas en buena parte Colombia.



Por eso, ante las muchas advertencias que el Presidente hizo, se cuestionó que el Gobierno no pudiera atender la situación. Las críticas al primer mandatario arreciaron cuando en un trino expresaba que ya se había advertido de la magnitud de la situación, pero que “los municipios en su mayoría son incapaces” de atender la emergencia.



El mensaje fue interpretado por contrarios al mandatario y sectores independientes como una renuncia a aceptar responsabilidades frente al difícil panorama, y esto tuvo duras respuestas, sobre todo al conocerse que Bomberos tuvo recortes en su presupuesto para este nuevo año.



Presidente Gustavo Petro en declaración sobre incendios desde Tumaco. Foto: Presidencia

“Estaban tan preparados que teniendo más de 2 billones de pesos para la prevención y gestión del riesgo de desastres en la UNGRD, ejecutaron solo el 15 por ciento en el 2023. Que no se les haga mantenimiento a los helicópteros y aviones que ayudan a apagar incendios forestales, teniendo los recursos, no tiene ninguna justificación. No solo hicieron una reducción significativa del presupuesto, no ejecutaron los recursos y ahora busca cómo lavarse las manos”, dijo la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.



Como esta, otros sectores llamaron la atención en los recortes y en el supuesto intento de responsabilizar a los gobernantes locales por no estar preparados para una contingencia de esa magnitud. En un breve comentario a la prensa desde Tumaco, el mandatario amplió y apuntó que “ha fallado el programa de adaptación de la crisis climática. Ha fallado una serie de programas”.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Otros funcionarios también han tomado la vocería. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo en entrevista con W Radio que había 500 billones de pesos dispuestos para la emergencia. Las declaraciones fueron criticadas por figuras como Catherine Juvinao debido a que este monto es el de todo el presupuesto del 2024. Luego, Velasco aclaró que hacía referencia a que el decreto de declaratoria de desastre permitía mover partidas de ese presupuesto.



Este sábado, el presidente Petro volvió a hacer referencia a la línea por seguir en sus redes sociales. “Todo alcalde debe saber que el sistema de emergencias funciona así: en primer lugar actúa el municipio, si es sobrepasado, actúa el departamento y si este es sobrepasado, actúa la nación. Tiene una lógica este procedimiento establecido por ley: no desordenar la acción y poderla llevar a todo el país”, indicó el mandatario nacional, que recordó que los cuerpos de bomberos no son de índole nacional, sino municipal.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA