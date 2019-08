Gobierno pide expulsar de la JEP a Márquez, Santrich y el Paisa

El Gobierno Nacional, a través del alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, pidió este jueves "rodear" a las instituciones y al proceso de paz ante la reaparición de Iván Márquez y otros disidentes de las Farc y dijo que una posible alianza con el Eln confirmaría el apoyo de Venezuela a estos grupos armados ilegales.

"El hecho de que Iván Márquez anuncie esa alianza con el Eln no hace sino confirmar que muy posiblemente ese video que este jueves presentaron al país haya sido hecho en territorio venezolano y con el apoyo del Eln. En ese sentido hay una gran preocupación, porque si esto hace parte de una especie de retaguardia estratégica del régimen de Nicolás Maduro, estamos frente a un desafío muy grande de la seguridad nacional", afirmó Ceballos en W Radio

En ese sentido, el funcionario pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) "excluir" a las personas que aparecen en el video de los beneficios del acuerdo de paz y al partido Farc "expulsar" a estos guerrilleros de su militancia.



Según Ceballos, esto permitiría "dictar las órdenes de capturas y las circulares rojas respectivas" para que "todo país que se entere o sepa del paradero de estas personas, incluyendo por supuesto Venezuela, las entregue a la justicia porque aquí hay un desafío muy grande a Colombia".



"No solamente se está dando la espalda a un proceso de paz que todos queremos implementar, sino que se está desafiando a la seguridad nacional al mostrar esa alianza con el Eln", afirmó.

Hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, recuperar esta economía, profundizar la política social y, ¡mano firme contra esos bandidos que es lo que necesita este país! pic.twitter.com/jIqnlgfNua — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 29, 2019

Ceballos afirmó que esa alianza demuestra también un “debilitamiento” de este grupo disidente y destacó que en el video no aparezcan “ni Gentil Duarte ni alias mordisco, lo que hace pensar que están en una debilidad militar y estratégica bastante grande porque, de lo contrario, habrían aparecido en el video con las disidencias”.



“Mucho tiempo se habló de este escenario. Los organismos de inteligencia ya habían advertido hace cerca de un año de la posibilidad de este anuncio y se hablaba que se haría con una masiva presencia de tropas. No fue así. Es un pequeño grupo de personas, lo cual muestra que no hay una gran organización”, aseguró.



Dijo también que se debe esperar la posición que tome la "oficialidad" del Eln sobre este anuncio, la cual, según Ceballos, está en Cuba y Venezuela.



El Alto Comisionado de Paz también aseguró que esta organización disidente "no merece el llamado, ni siquiera, de grupo insurgente" y que "estas personas están confirmando su relación con el negocio condenable del narcotráfico", por lo que "debe caer todo el peso de la ley" sobre ellos.



Agregó que "todas las personas" excombatientes que están en los espacios de recincorporación "debe estar tranquilas" y que el Estado "no lo va a abandonar".



"El proceso de paz en este momento debe ser protegido, custodiado y debe seguir siendo implementado de la manera como se está haciendo", dijo.



Y agregó que este anuncio "es darle ala espalda a un país que quiere pasar la pagina de la guerra, es una falta de respeto con el país y con la comunidad internacional que ha venido apoyando la paz".

