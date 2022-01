El Gobierno Nacional anunció nuevos y más severos controles para evitar conflictos de intereses en la contratación tal como ocurrió con la pareja de esposos Andrés Mayorquín, asesor de la jefe de Gabinete María Paula Correa; y Karen Vaquiro, quien tuvo 24 contratos con varias entidades del Estado por 1.245 millones de pesos.

Correa hizo, precisamente, el anuncio de la directiva presidencial con la que aumentarán los controles para evitar nuevos casos irregulares de contratación pública.



La directiva tiene siete puntos y obliga a que “antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios o de apoyo con entidades del Estado, estas deberán verificar si ya tiene otro contrato similar”.



Esto deberá hacerse a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO).



También se reitera la obligación de entidades nacionales y territoriales de publicar y confirmar la información de los contratistas en el Sistema de Gestión del Empleo Público.



En entrevista con EL TIEMPO, Víctor Muñoz, director del Dapre, contó que “el señor Mayorquín llega a Presidencia en 2019 tras varios años de trabajo en el Congreso de la República desde el año 2014".



Según Muñoz, "este desarrollo profesional permitió que Mayorquín durante estos años, haya sido conocido por varios funcionarios públicos. Teniendo en cuenta su experiencia, cuando la jefatura de gabinete asume funciones de trámite legislativo, se decide contratar al señor Mayorquín para hacer diferentes acompañamientos y monitoreo a proyectos de ley y a temas legislativos”.



En la charla con este diario, Muñoz dijo que a los funcionarios se les hace “un estudio de seguridad” que pasa por “una verificación documental de la información relacionada por el futuro funcionario o contratista y su familia en los formatos establecidos. Se revisa la autenticidad de diplomas, antecedentes disciplinarios, judiciales, penales, multas y sanciones. La información relacionada es bajo juramento”.



La jefa de gabinete, María Paula Correa, por su parte, ha dicho que se siente "asaltada" en su "buena fe" con el caso.



"Él llegó a la Presidencia en 2019, llevaba desde 2014 en el Congreso, incluso era conocido por el presidente Iván Duque cuando fue senador. (...) Como jefa de gabinete no conocía a la señora, nunca la vi, nunca supe dónde trabajaba, respeto la vida privada de las personas que trabajan conmigo", dijo la funcionaria.



Correa reiteró: "Me siento asaltada en mi buena fe", aunque aclaró que "no existe prohibición legal para tener un número determinado de contratos con el Estado, pero está el tema ético".



El 12 de noviembre de 2021, cuando se conocieron los hechos en Presidencia se dio inicio a un proceso por parte de la oficina de Control Interno Disciplinario, realizando toda la investigación y a su vez informando a los organismos de control para que adelanten también las investigaciones en lo de su competencia. "Nadie puede usar su cargo para lucrarse, que se lucren terceros o realizar tráfico de influencias, esto es un delito y así debe tratarse", ha dicho el Gobierno.



Sin embargo, la Casa de Nariño quiere mas precisión en la contratación por lo que emitió la directiva.



POLÍTICA