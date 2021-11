Gobierno reacciona a decisión de EE.UU. de sacar a Farc de lista terrorista

La decisión tomada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de excluir a las Farc de su lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO), generó varias reacciones dentro del Gobierno Nacional.



"Hubiéramos preferido otra decisión", dijo el presidente Iván Duque en rueda de prensa, añadiendo que, a pesar de esto, entienden y respetan lo que se decretó desde Estados Unidos.



"Pero sabiendo eso hoy estamos concentrados es enfrentar las disidencias, enfrentar estos grupos y como lo ha dicho Estados Unidos, los que tienen procesos en sus cortes los procesos siguen”, añadió el mandatario.



Sobre esto último, dijo que los procesos judiciales que tienen miembros del actual partido Comunes seguirán vigentes. "Los miembros del partido Farc que tengan procesos judiciales en Estados Unidos, los procesos van a seguir. Estados Unidos ha dicho que no les otorgará visas a esas personas”, señaló.



Finalmente, destacó que a pesar de que la desmovilizada guerrilla hubiese sido removida de la lista, ahora ingresan las disidencias de las Farc y la 'Nueva Marquetalia'.



Por su parte, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez indicó que "la consideración de delitos de terrorismo, por supuesto que se mantiene. El terrorismo y los delitos de lesa humanidad no se pueden condonar ni perdonar".



La alta funcionaria le dijo a los medios de comunicación que la decisión del Departamento de Estado se da debido a que con el acuerdo de paz se dio el fin de esa guerrilla, cuyas disidencias hoy han sido declaradas por EE. UU como la 'Nueva Marquetalia'.



Eso sí, aclaró que "simplemente están reconociendo que ya no existen como grupo, pero eso no quiere decir que las actividades de todos y cada uno de sus miembros no hayan sido de terrorismo, mientras hicieron parte de ese grupo".



Para Ramírez, los países de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, no han dejado de considerar que los miembros de la antigua Farc "desarrollaron actividades terroristas e hicieron parte de un grupo terrorista", lo cual, según ella "los acompañará hasta el último día de sus días".



Finalmente, subrayó que el hecho de que el grupo terrorista como tal haya desparecido fue un "beneficio que obtuvieron en el acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos. Como grupo ya hoy no tienen la misma existencia, pero quienes subsisten como parte de ese grupo y no están hoy por hoy haciendo parte de la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las Farc, son un nuevo grupo terrorista".



La canciller Marta Lucía se refirió a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Foto: Prensa Cancillería

Por otro lado, Emilio Archila, alto Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, sostuvo una reacción parecida a la de la canciller, asegurando que "Estados Unidos revocó la designación de las Farc como organización terrorista e incluyó a la ‘Segunda Marquetalia’ y a sus líderes".



De acuerdo con él, este es un reconocimiento a la Paz con Legalidad que ha implementado durante más de tres años el Gobierno del presidente Iván Duque.



"Ese antiguo grupo terrorista se disolvió, se desarmó y ya no está en capacidad de cometer actos terroristas. Ha reconocido, el gobierno de Estados Unidos, que esto no tiene efectos sobre las condiciones individuales de las investigaciones que se estén haciendo en ese país y, obviamente, tampoco en ninguno de los procedimientos que en Colombia se adelantan por parte de la JEP o la jurisdicción ordinaria", dijo Archila.



Finalmente, indicó que desde el Gobierno coinciden con esa decisión y que esta "facilita aún más el apoyo que recibimos de parte del gobierno de Estados Unidos en todos los frentes de la implementación".



Desde Estados Unidos también se han dado reacciones. El senador republicano Marco Rubio indicó que el gobierno del presidente Iván Duque no estuvo de acuerdo con la decisión. La discusión se dio este martes en el Congreso de EE. UU. entre el senador que representa a la Florida y el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental Brian Nichols.



"Lo que Ies puedo decir es que yo conozco su opinión. Ellos no estaban a favor de sacar (a las Farc) de la lista", dijo Rubio tras indicar que la decisión del Departamento de Estado iba en contravía de los deseos del gobierno colombiano pues, según él, "lo que ellos querían (el gobierno) era que la ayuda que EE. UU. le quiera dar a esta gente pase por el gobierno (colombiano) y no de manera directa (a los ex miembros de las Farc)".



