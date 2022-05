El presidente Iván Duque presentó este martes la nueva plataforma 'Observa', con la que se espera desarrollar el Sistema Nacional de Derechos Humanos, para el seguimiento y monitoreo a la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en Colombia.



(Le puede interesar: Duque descarta compra de avión presidencial de Ecuador)



La plataforma está integrada por tres módulos, entre ellos, la prevención de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, riesgo de vulneración en los derechos a l a vida, libertad, integridad y seguridad en las regiones, y finalmente, homicidios de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

El consejero para los Derechos Humanos, Jeferson Mena, aseguró que con 'Observa' servirá para consolidar los datos a través de un modelo de recolección y administración bajo un marco común y estandarización de variables.



(Lea: MinInterior anuncia despliegue de 210 mil militares para día de elecciones)



"Esto es un paso fundamental por el respeto y garantía de los derechos, es oportuno reconocer los aliados que han permitido materializar este paso, desde la comunidad internacional, con sus propuestas y experiencias técnicas, entre otras, las diferentes agencias de Naciones Unidas", dijo Mena durante la presentación.

Como muestra de nuestro indeclinable compromiso con los Derechos Humanos, lanzamos, con apoyo de @USEmbassyBogota, 'Observa', la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de DDHH, que permite a los ciudadanos y al Estado hacer seguimiento para garantizar su aplicación. pic.twitter.com/8Sid0stt9Z — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 17, 2022

"Este observatorio que hoy nace nos va a permitir a todos tener una visión de debate sana, pero sobre indicadores que no son manipulados y que no buscan proteger y exculpar, sino que permiten que tengamos la mejor toma de decisiones posible", dijo Duque.



Además, el primer mandatario recalcó que "en la actualidad la defensa de los derechos humanos no puede ser politizada".



(Siga leyendo: Presidencia de la República le contesta a Francia Márquez en TikTok)



Y agregó: "No es de izquierda, no es de derecha, no es de centro, es un deber moral, sino que es un imperativo categórico en una sociedad", a lo que agregó que "la forma en la que se deben defender los derechos humanos está siempre enmarcada bajo los criterios de la verdad: hechos incontrovertibles".

POLÍTICA