Lo que dice el Gobierno y Comité del Paro en nuevo día de negociación

Los negociadores del gobierno se pronunciaron en la noche de este lunes sobre los avances del proceso con el Comité del Paro, quienes tras finalizar la reunión hicieron un balance del día de negociación.



A través de una carta enviada al Comité del Paro, en la cual también se anexan las respuestas a 19 puntos planteados en la reunión del domingo, señalaron que el gobierno reafirma su compromiso legal y constitucional de garantizar, proteger, promover y respetar el derecho de reuniones y manifestaciones públicas y pacíficas así como la no estigmatización de estas ni de sus participantes .



(Le recomendamos leer: Presidente Duque toma medidas para desbloquear vías del país)

Para tal efecto señalan que se fortalecerán todos los instrumentos y mecanismos de protección previstos en la ley sin que hasta la fecha haya sido necesario para ello hacer uso del mecanismo constitucional de la conmoción interior.



También dicen que el gobierno anunció que este 18 de mayo convocará la Mesa nacional de evaluación de las garantías para las manifestaciones públicas y pacífica, pero deja claro que ningún caso esta mesa reemplazará la de negociación que se instalaría con el comité del paro.



En el documento, igualmente, se agradece a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas por el acompañamiento al proceso de negociación.



(También: Así fue el cara a cara entre Comité del Paro y Gobierno Nacional)

Facebook Twitter Linkedin

El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, antes del inicio de la jornada de negociaciones con el Comité Nacional del Paro. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

"El Gobierno Nacional mantendrá toda la disposición y condiciones para que todas las oficinas de organismos multilaterales que trabajan en Colombia pueden seguir haciendo su labor asegurando la observancia de los derechos humanos", dice el cuarto punto de la comunicación.



"Entendemos que los aspectos contenidos en su comunicación que impliquen cambio de ley o normas constitucionales no son una condición previa para el inicio de la mesa de negociación", agrega el documento.



Igualmente destacan que el gobierno, en el marco de sus funciones y competencias y en el desarrollo del principio de colaboración armónica entre poderes y dependencia institucional, le solicitará la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo continuar con el proceso de verificación, investigación y sanción de cualquier delito, abuso o infracción a las normas o protocolos para la protesta social presuntamente cometidos por servidores públicos o cualquier ciudadano.



(Le puede interesar: ‘Se ha logrado avance importante hacia diálogo de Gobierno y Comité')

Gobierno pide a Comité rechazar bloqueos

Solicitamos al Comité nacional del paro que manifieste de manera explícita el respeto por los derechos y garantías de todos los colombianos condenando los bloqueos y el uso de la violencia FACEBOOK

TWITTER

Como séptimo punto señalan que diferentes ciudadanos han insistido en que los bloqueos no solamente vulneran los derechos a la movilidad, la alimentación, a la salud, el desarrollo económico social y cultural sino que ponen en riesgo el derecho al trabajo de millones de colombianos que se ven afectados por el desabastecimiento.



(Lea: ¿Se la jugará Duque con cambios en su gabinete?)



"Solicitamos al Comité nacional del paro que manifieste de manera explícita el respeto por los derechos y garantías de todos los colombianos condenando los bloqueos y el uso de la violencia en las manifestaciones", dice la carta.

Concluyen señalando que entregaron el documento que incluye los temas explicados verbalmente durante la reunión celebrada el 17 de mayo y está suscrito por Miguel Ceballos, comisionado de Paz; Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo; Jonathan Malagón, ministro de vivienda; Emilio Archila, consejero presidencial; Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial; y Amparo García Montaña, subdirectora de Planeación.

La posición del Comité del Paro

El Comité del Paro terminó leyendo un comunicado en el que asegura que el gobierno no quiere negociar y se niega brindarles las garantías.



De acuerdo con ellos, esperaban una respuesta a sus exigencias de garantías para la protesta, para poder dar inicio a la negociación, “y el gobierno dijo no a todo, e incluso sobre varios temas no se refirió”.

Facebook Twitter Linkedin

Este lunes se llevó a cabo un nuevo encuentro entre el Gobierno y el Comité del Paro. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

“Y mientras estábamos reunidos, el presidente Duque anunció del despliegue de la máxima capacidad de la fuerza pública para desbloquear el país. La respuesta a las garantías, es la de tierra arrasada contra el Paro Nacional”, indicó el Comité.



Sobre las exigencias concretas que hicieron aseguran que el Gobierno no se refirió al uso armas de fuego en el control de las protestas, la contención de grupos civiles armados, las detenciones indiscriminadas, la solicitud de rectificación del calificativo de terrorismo vandálico y sobre el funcionamiento del protocolo de protesta.



"El gobierno nacional no reconoce la gravedad y la dimensión de la violencia estatal contra los manifestantes. No reconoce los casos que han denunciado las organizaciones de derechos humanos. Y lo más grave en las cifras del gobierno se mezclan daños de las cosas, con daños a las personas", manifestó en Comité.



A esto agregan que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría “no respondieron a nuestras exigencias para todas en el marco de su misión institucional”



“La única preocupación del gobierno son los bloqueos, y nos exigen levantarlos. Y hemos dicho, que seguiremos acordando corredores humanitarios, que no pondremos en riesgo la vida, la salud, la alimentación de los colombianos y colombianas”, dice el comunicado.



Terminan señalando que el Comité Nacional de Paro sigue esperando una respuesta concreta y seria, para garantizar el ejercicio de la protesta y que están dispuestos a mantener la interlocución siempre y cuando sean efectivas las garantías solicitadas.



Finalmente, las partes acordaron un nuevo encuentro para el próximo jueves 20 de mayo.



POLÍTICA