El expresidente Iván Duque había firmado, antes de dejar su cargo, el decreto 1064 de 2022 en el que cambiaba las condiciones para hacer entrega de esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Tras esta situación, el exmandatario dejó con un esquema de seguridad después, a pesar de que ya había dejado el gobierno. Entre ellos, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia De La República (Dapre), los ministros de Defensa e Interior y el jefe del gabinete.



(También lea: Iván Duque: ‘Vamos hacia más de 300.000 hectáreas de coca')

El borrador del decreto se conoció por Blu Radio. Allí también está consignado que la medida firmada por el gobierno pasado implica la “implementación de medidas de protección sin el lleno de requisitos y procedimientos estipulados en las normas que rigen el programa de prevención y protección”.

Sin embargo, tras la llegada de Gustavo Petro a la presidencia se determinó dar revés a la acción del expresidente Duque. Incluso, se dio a conocer un borrador, aun no firmado por Petro, de un decreto que pretende eliminar los efectos de la determinación presidencial.



En este se eliminaría todos los efectos del decreto de Iván Duque. Sin embargo, no se retirarían de inmediato todos los esquemas otorgados bajo la anterior administración, sino que establecería un periodo de transición para que la Unidad Nacional de Protección considere el nivel de riesgo de los beneficiados. Además de que pueda determinar las posibles amenazas y peligros. Así que, si no se encuentra algún riesgo, se procedería a retirar el esquema.

Cabe decir que eliminar todos los efectos del decreto, implica que desaparecería el punto que establece que puede entregarse un esquema de seguridad a líderes religiosos, pues el gobierno de Duque decía que este grupo se debía incluir “debido a los riesgos propios de su actividad religiosa y de cultos resulta necesario incluir la categoría de líderes como sujetos beneficiarios”.



Finalmente, el borrador sería difundido por Alfonso Prada, ministro del Interior, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez. Todavía no se conoce si las carteras pondrán en consideración dicho borrador para que la ciudadanía emita opiniones.

REDACCIÓN POLÍTICA

También lea: