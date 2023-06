El presidente Gustavo Petro estará desde el 26 de junio, y por toda una semana, en La Guajira. Así lo anunció en una seguidilla de trinos este domingo. La intención del mandatario es estar con todo su gabinete allí para abordar a fondo las problemáticas del departamento. Esta tan solo es una de las medidas que se avecinan entre los posibles cambios que vendrían para la administración Petro ante la intención de hacer varios ajustes tras la crisis por el caso Sarabia-Benedetti y la cercanía de que se cumpla el primer año de gobierno.



Desde la semana pasada, el primer mandatario viene dando pistas de las modificaciones futuras. En su discurso del 7 de junio botó línea de los ajustes que hará. Este hizo énfasis en que se debe hacer un gobierno más cercano a las regiones, habló de asambleas populares que serán las que vigilen la labor de los funcionarios e incluso hizo la advertencia de que “ministro o ministra que no haga caso, se va”.



Antes del discurso, el primer mandatario ya se había reunido el lunes 5 de junio con parte de su bancada (los senadores Alexander López y María José Pizarro y el representante David Racero) para hablar y contar lo que se vendría para el Ejecutivo en los próximos meses.



Gustavo Petro, presidente de Colombia durante la manifestación de este miércoles. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En este diálogo, de acuerdo con algunos presentes, se confirmó que se va a continuar con la figura del vocero —que inicialmente ostentó el ministro del Interior, Alfonso Prada—, pero no será asumida por un miembro de su gabinete, sino que se plantea seguir con el modelo estadounidense, en el que el vocero es funcionario en sí mismo. Por otro lado, también se comunicó la intención de que el gabinete funcione desde las regiones y también hubo un mensaje de restablecer la coalición de gobierno con la mayor cantidad de miembros posibles.



Sobre todos estos temas que se tocaron en la reunión privada, se habrían dado nuevos anuncios en el del gabinete en las regiones. La visita de una semana a La Guajira está en el marco de esta propuesta. Aunque el mandatario no dio mayores detalles sobre ese viaje, fuentes de la Casa de Nariño le contaron a EL TIEMPO sobre esta propuesta.

“La idea es sacar el Gobierno de Bogotá”, expresaron fuentes, que reconocieron que aún falta organizar los detalles de este tema. En este sentido señalaron que la propuesta venía impulsada por Laura Sarabia, pero la coyuntura frenó en un primer momento la ejecución.



En este sentido se explicó que se va a hacer un “gobierno de proximidad” en el que más allá de celebrar un “Gobierno Escucha” —reuniones que hace el Presidente en las regiones en los fines de semana—, se buscará que cada jornada se dedique específicamente a un tema específico de cada región. Debido a lo dispendioso en tiempo, se espera que se pueda realizar al menos una vez al mes.



En el Pacto Histórico también hay una directriz en esta línea y es que “deben ir a las regiones”. Congresistas del Pacto Histórico y afines tendrían la orden de ir de la mano del Ejecutivo: “El Gobierno tiene que volcarse a las regiones y los congresistas tienen que acompañar. Si van los ministerios y las agencias a las zonas apartadas del país, también deben ir acompañados por parlamentarios”. La orden llega justo en la antesala electoral de octubre. Sin embargo, desde la coalición de izquierdas niegan que tenga que ver con las justas electorales.



Otro de los ajustes que se vendría, y que ya lo dejó ver el Presidente en su discurso, es un mayor pedido de resultados a sus subalternos. La amenaza de “ministro que no haga casa se va” estaría enmarcada en esa intención de mostrar efectividad justo para el cumplimiento del primer año de gobierno. “Al país hay que mostrarle resultados. Hay sectores que no llevan un buen nivel de ejecución de acuerdo con el momento”, expresó un miembro del Pacto Histórico.



Por el momento, a pesar de los rumores de la semana pasada, no se tendría intenciones de hacer cambios en el gabinete, aseguran cercanos al Ejecutivo. En cuanto al reemplazo de Laura Sarabia, sus labores serían asumidas en lo inmediato por Carlos Ramón González, director del DAPRE y cercano al presidente Petro. Por otro lado, en el Pacto aseguran que el Presidente ya estaría pensando en hacer cambios en entidades como superintendencias e institutos descentralizados. Esto sería en el marco de querer dar resultados a un año de haber llegado al Ejecutivo.



