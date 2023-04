Cada vez son más los rumores de la inminente salida de Mauricio Lizcano de la Casa de Nariño. No obstante, desde Gobierno aseguran que, por el momento, no hay ningún cambio anunciado y que es potestad del presidente Gustavo Petro si pide la salida o no de algún funcionario. Los miembros del gabinete también afirman que desconocen un posible remezón.(Puede ver El camino que se abre Carlos Ramón González para dirigir el Dapre)

Sin embargo, varios sectores cercanos al presidente dan por hecho que en los próximos días se hará el cambio en el Departamento Administrativo de Presidencia (DAPRE). “El presidente le perdió la confianza”, fue lo que comentaron algunos de los miembros del Pacto Histórico, que resaltan las notorias ausencias de Lizcano en las reuniones en las que son convocados en Casa de Nariño.



Miembros de la coalición de izquierdas cuentan que a principio de mandato, cuando se estaba tramitando la reforma tributaria, la cabeza del DAPRE era uno de los seguros acompañantes en todos los asuntos políticos. “En las reuniones iba Laura (Sarabia) y Lizcano y ahora no. Ya no está en el círculo de confianza”.



“Ya no hay cercanía, se fue perdiendo”, agregan, señalando que Mauricio Lizcano no ha estado en ninguna de las reuniones de carácter político en las que ha participado el presidente Gustavo Petro en los último meses. Sobre todo hacen énfasis en la crisis que causó el tire y afloje por la reforma liderada por la ministra Carolina Corcho: “En la reforma de la salud, no estuvo en las reuniones de negociación”.



Sobre la pérdida de confianza hay distintas versiones. En el Pacto no se atreven a hablar de una razón única, pero resaltan que en la bancada “hay gente muy inconforme por la relación”. Supuestamente, señalan a Lizcano de complicar en su momento el relacionamiento con el primer mandatario. Otros sectores cercanos al Ejecutivo hablan de supuestos líos con algunos nombramientos.

Foto: Presidencia de la República

Al preguntar a Mauricio Lizcano sobre su supuesta salida, el todavía director del DAPRE dice que la relación con el presidente Gustavo Petro es buena y que, por el momento, no le han anunciado un posible relevo de su cargo. Sin embargo, este comenta que el primer mandatario está en toda la potestad de sacarlo, si fuera el caso.



Lizcano y el presidente se reunirán al regreso de este último de Estados Unidos para tratar los rumores sobre el supuesto relevo. Por el momento, la cabeza del DAPRE afirma que no hay indicios de su salida y descartó las informaciones de que le habrían ofrecido otros cargos fuera del país, como el consulado en Washington.



Más allá de un posible distanciamiento entre Gustavo Petro y Mauricio Lizcano, también se habla de un supuesto choque entre la jefa de Gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, y el director del DAPRE. La relación entre ellos no sería la mejor y algunos apuntan a que la posible salida de Lizcano, o por lo menos los rumores de esta, vendrían por los lados de la que el propio presidente describió como una de las mujeres “que más liderazgo tiene en mi país”.



En este tema, Lizcano dijo en un programa de opinión que su relación con la jefa de gabinete era “más o menos”. Y añadió: “Yo no le odio, usted sabe que en el Palacio muchas intrigas. Laura es muy cercana a Benedetti, Laura fue la asistente de Benedetti durante muchos años”. Esto hace referencia a que Sarabia fue parte del equipo de trabajo de Armando Benedetti en el Congreso.



Es preciso señalar que la relación entre el embajador Armando Benedetti y Mauricio Lizcano no ha sido la mejor. Son varios los choques y las salidas de tono entre los dos políticos que compartieron toldas en el Partido de la U. Incluso, en 2014, el actual director del DAPRE acusó al ahora embajador en Venezuela de liderar una “guerra sucia” en su contra.



Ante los comentarios de un supuesto choque entre Lizcano y Sarabia, esta última le respondió a EL TIEMPO: “no existe una guerra entre Mauricio y yo. Somos compañeros, con diferencias como todos en un ambiente laboral. Tenemos un objetivo común y es que al presidente le vaya bien”.



Por el momento, nadie se atreve a confirmar que Mauricio Lizcano ya no hará parte del Gobierno, pero siguen creciendo los comentarios al respecto. Además, en la Alianza Verde ya dan por hecho que el sucesor será Carlos Ramón González, uno de los tres copresidentes de la colectividad y muy cercano al presidente Gustavo Petro. Incluso se ha dicho que ya renunció al Ejecutivo de la colectividad para asumir un nuevo cargo.



