Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, informó que el Gobierno busca instalar mesas de diálogo con siete grupos al margen de la ley en el marco de la llamada ‘paz total’.

El funcionario explicó que luego de la fase de acercamiento se inicia un segundo paso que es la de los diálogos. “Estaríamos hablando del Estado Mayor Central de Farc, Segunda Marquetalia, los grupos armados organizados de Medellín, las de Buenaventura: Chotas y Espartanos, y las autodefensas de la Sierra Nevada”, aseguró.

De acuerdo con Rueda, con todas estas bandas se hablará de los derechos de las víctimas, de transformaciones territoriales y, afirmó, que no hay pactos en relación con impunidad. “Vamos a establecer diálogos en los territorios y con cada grupo según su naturaleza desarrollaremos las tareas que correspondan”, señaló. Además, el Gobierno deberá evaluar los decretos del cese del fuego que vencen el 30 de junio.

Danilo Rueda, comisionado de Paz. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Este martes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, se llevó a cabo un debate de control político contra Rueda. Los temas centrales fueron la política de 'paz total' y las negociaciones con grupos armados.

Justamente, sobre el proceso con el Estado Mayor Central, disidencias de alias Iván Mordisco, Rueda dijo que "esos cese del fuego son un salto anterior a una fase final de un acuerdo de paz, porque queremos desarrollar en la medida de las posibilidades todos los escenarios de diálogo en los mayores niveles de reducción de la violencia".

El presidente Gustavo Petro, en una charla con los comandantes de las Fuerzas Militares, hizo un llamado a combatir las economías ilegales de las bandas criminales.

Sobe la 'paz total', el mandatario manifestó que son negociaciones “difíciles” debido a que todos los grupos están inmersos en una economía ilícita. Se refirió al Eln y dijo que "no hay cese del fuego porque esa guerrilla no quiso y se trabaja en cómo esto puede ser coherente con la realidad de las economías ilícitas, para que estos grupos no sientan que el Estado no los está combatiendo y, sin problemas, puedan seguir "traqueteando".

Y sobre el Clan del Golfo, Petro señaló: “Ellos pueden decir ‘sí aceptamos cese al fuego’, y ¿cómo concibió el cese al fuego? Que el Estado no viene a luchar contra nosotros, no se mete aquí en el territorio; pues chévere, porque nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo que es traquetear”. Por esto, dijo que se debía estudiar muy bien esta figura, para que esa situación no ocurra.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

