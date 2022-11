El presidente Gustavo Petro tiene muchos frentes abiertos en su agenda y en su proyecto del cambio.



Pero, sin duda, economía, ‘paz total’, narcocultivos, relaciones internacionales y transición energética son algunos temas en los que el jefe de Estado se está enfocando, pues son claves para consolidar su propuesta del cambio.



En economía, por ejemplo, se enfrenta a la alta inflación y desaceleración económica. Además, del elevado precio del dólar.

En ‘paz total’, el jefe de Estado pretende que la mayor cantidad de ilegales, vía negociación o vía sometimiento. La negociación con ‘Iván Márquez’ será uno de los temas más sensibles.



En cuanto a los narcocultivos, el mandatario ha priorizado la sustitución voluntaria y planes sostenibles sobre la erradicación forzada. Además, ha llevado un discurso a instancias internacionales sobre la necesidad de replantear la guerra contra las drogas.

A propósito de las relaciones internacionales, el tema bandera es Venezuela y las relaciones con Nicolás Maduro. Petro busca que el país vecino regrese a las instancias internacionales.



Por último, de la transición energética, se habla de proyectos como el estallido de la energía solar, de la eólica o de la bionergía, además de un programa de movilidad sustentable y eficiencia energética, y de gas natural.

Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Foto: Presidencia Colombia

Economía

A pesar de que a lo largo del 2022 la actividad económica de Colombia fue dinámica gracias al mayor consumo de los hogares y a la contribución de sectores como el comercio, la industria y el entretenimiento, para el 2023 soplan vientos de desaceleración.



La economía pasaría de crecer un 7,6 por ciento este año a apenas un 2,2 por ciento en el 2023, es decir, perdería 5,4 puntos, según proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI). Incluso podría ser peor. El Banco de la República prevé que Colombia se expanda apenas un 0,5 por ciento el próximo año.



Esta tendencia a la baja no es exclusiva para Colombia, sino que afectará a casi todas las economías en medio de un panorama complejo por los efectos de la guerra de Ucrania, la inflación que no cede y el endurecimiento de la política monetaria.

En el terreno local, los hogares están sintiendo cada vez más el aumento de los precios, sobre todo, de los alimentos. Según el último dato revelado por el Dane, la inflación anual llegó a 12,2 por ciento en octubre, la cifra más alta registrada desde hace 23 años. Y para controlarla la junta del Banco de la República continúa elevando las tasas de interés. La última subida fue de 100 puntos hasta 11 por ciento.



En materia de empleo, continúa la mejor dinámica laboral; sin embargo, la tasa está todavía en dos dígitos. Para septiembre fue de 10,7 por ciento, lo que representó una reducción de 1,2 puntos respecto al mismo mes del 2021. Hay 2,6 millones de desempleados.



Respecto al frente externo, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que uno de los retos más urgentes es la corrección del déficit fiscal y el de cuenta corriente, que son sustancialmente altos frente a los pares de la región.

Narcocultivos

Reducir los cultivos de matas de coca y la producción de cocaína es uno de los retos del actual Gobierno, más cuando hace un mes se conoció el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci, de Naciones Unidas 2021, que reportó que los narcocultivos se incrementaron en un 43 por ciento, al pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 hectáreas el año pasado. De hecho, es la cifra más alta detectada desde que se inició el monitoreo, hace 20 años.

El Gobierno espera reducir los cultivos de matas de coca y la producción de cocaína. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Si se realiza una erradicación voluntaria y con sustitución de cultivos, la resiembra es tan solo del 2 por ciento



Gustavo Petro ha insistido en fijar una nueva política antidrogas, en la cual ya quedó claro no se refiere la legalización, pero si a una estrategia que le da prioridad a la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales sobre la erradicación forzada. En esa línea el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, esta semana en un debate de control político citado por la Comisión Primera de la Cámara, señaló que la resiembra es del 60 por ciento, “mientras que, si se realiza una erradicación voluntaria y con sustitución de cultivos, la resiembra es tan solo del 2 por ciento”. El funcionario señaló que se está implementando una nueva orientación en la lucha contra el narcotráfico como el centro de todas las violencias, “hay que enfrentar con contundencia y eficacia este fenómeno, pero no para las noticias, ni para la publicidad, hay que enfrentar con realidad para desarticular esas organizaciones”.



Y destacó la importancia de fortalecer la inteligencia vinculada con la investigación. Ligado al tema el Ejecutivo tendrá que afinar su propuesta de cambio a la extradición y lograr que su nuevo modelo no genere diferencias con otros países ligados a la lucha antinarcóticos.

Relaciones internacionales

En materia internacional, el presidente Gustavo Petro tiene varios frentes abiertos. Uno de los más importantes es su propuesta de extradición, la cual “se trata de diálogo y no de imposición”. Bajo este ideal, el mandatario le planteó a Estados Unidos, país aliado en la lucha antidrogas, una puerta de negociación para que los narcotraficantes primero comparezcan ante el Estado colombiano y obtengan beneficios jurídicos si no reinciden. Otro de los retos complejos que es el restablecimiento de relaciones con el país vecino.



Daniella Monroy, investigadora del Observatorio de Venezuela, explica que “además de la reapertura fronteriza y las relaciones comerciales, una de las discusiones claves es el Eln que encontró un refugio con gran margen de acción en ese país”.

América Latina también hace parte de la agenda del presidente ante la comunidad internacional. Petro le hizo una invitación a la región para “dejar atrás las diferencias ideológicas y trabajar juntos”, reiterando la necesidad de unirse para tomar una postura frente a la protección de la Amazonía, el abandono de los hidrocarburos a nivel mundial y las acciones frente al cambio climático.



No obstante, si de apoyo se trata, el Presidente no estaría solo. La elección de Lula Da Silva como mandatario de Brasil abrió un nuevo escenario de articulación bilateral que coincide en varios puntos con el proyecto de gobierno colombiano. Este panorama trae la posibilidad de crear un bloque de izquierda junto a México, Argentina y Chile, consideradas como las principales economías de la región.

Transición energética

Irene Vélez Torres, ministra de Minas y Energía, anunció la semana pasada el cronograma que le permitirá al país, a la vuelta de seis meses, tener una nueva ‘Hoja de ruta de la transición energética justa en Colombia’ que pase de las energías fósiles a las renovables.



Esta incluirá proyectos como el estadillo de la energía solar, de la eólica o de la bionergía, además de un programa de movilidad sustentable y eficiencia energética, y de gas natural.

Una de las banderas de este Gobierno es la transición energética. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Este proceso constará de tres fases. La primera es la de la planeación y preparación, incluyendo la interacción con grupos de interés como sindicatos, comunidades territoriales y étnicas, gremios, asociaciones y academia. Durará cuatro semanas y se abordarán temas como la cualificación laboral de los trabajadores asociados al sector minero-energético, la transición productiva o el mejoramiento de la calidad de vida en los territorios con enfoques étnico y de género.



En la segunda fase se buscará establecer la visión con las metas concretas a largo plazo y el tiempo para lograrlas, que incluye el análisis integral del sistema energético. Y en la tercera se hará el diseño de la hoja ruta para alcanzar las metas deseadas, identificando los habilitadores regulatorios requeridos y los análisis de riesgos y brechas.



Frente al tema de los hidrocarburos, lo que ha establecido de momento el Gobierno es que se respetará lo ya firmado y se está analizando si es viable o no firmar nuevos contratos de exploración y explotación.

