Pierre Onzaga, uno de los voceros de la marcha que se realizó ayer en contra de las reformas propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, afirmó que no existe una intención de negociación, sino de exigir que se retiren las reformas del Legislativo.

Por esto, a finales de octubre convocarán una nueva jornada de manifestaciones contra el Ejecutivo.



“No habrá una intención de negociación. Nosotros definimos que el objetivo es trazar una línea roja que le exprese al ˜Gobierno que necesitamos y exigimos que se retiren las reformas”, aseveró Onzaga.



Analistas políticos señalan que si bien la jornada de ayer no tuvo el impacto que se vio en 2021 durante los estallidos sociales en contra de la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, el Gobierno sí debe tener en cuenta a las personas que se movilizaron y aprovechar para escuchar a la oposición.



Precisamente, hoy habrá un encuentro entre Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, y el presidente Petro en la Casa de Nariño. Pero los organizadores han dicho que son independientes y no políticos, aunque opositores asistieron.



Para la analista Magda Jiménez, profesora del programa de finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado, la jornada puede ser una posibilidad por parte del Ejecutivo de escuchar a la oposición.



Bogotá sept 26 de 2022. Marcha nacional en contra del gobierno alrededor de 10000 mil personas llegaron a la plaza de bolívar. Fotos: Milton Diaz El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

“Lo cual viene dentro de los cánones de democráticos y de construcción de los sistemas de partidos y los sistemas de representación”, agregó la analista.



De hecho, expertos resaltan la reunión que el presidente Gustavo Petro tendrá hoy con Álvaro Uribe en la Casa de Nariño para discutir algunas de las reformas del gobierno.



Guillermo Henao, analista y estratega político, plantea que el jefe de Estado genera un espacio de diálogo en medio de su primer protesta como mandatario “con lo cual de inmediato se muestra conciliador frente a la oposición, a pesar de las duras palabras que les ha manifestado en los últimos días”, explicó.



Y señala que con esto Petro también le da legitimidad a Uribe como máximo opositor “logrando que la oposición no pueda decir que no está siendo escuchada por el gobierno, esto lo usará como herramienta discursiva en caso de continuar las protestas”.



