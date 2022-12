En el marco del anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar a jóvenes presos como gestores de paz y que puedan quedar en libertad antes de Nochebuena, se ha generado una serie de críticas en diversos sectores políticos.



La excandidata a la presidencia por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, se refirió al tema y le solicitó al Gobierno responder si esa "liberación se acordó con el Eln".



"Contra viento y marea @PetroGustavo va a liberar más de 200 integrantes de primera línea con cuentas pendientes ante justicia por graves hechos en protestas 2021. Aclaren de una vez por todas si esto se acordó con ELN y qué ocultan tras ‘gestores de paz’. Impunidad por decreto", se lee en el trino de la excandidata.



A lo que le respondió el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que desde la mesa de diálogo con el Eln no se ha gestionado nada con referencia a la liberación de jóvenes detenidos en medio de las protestas sociales de 2021.



En una rueda de medios desde Caracas (Venezuela), Rueda mencionó "Eso es absolutamente falso. Respetamos las opiniones de todo el mundo, pero podemos afirmar, reiterar, poner la mano en el fuego, someternos a una evaluación o a una prueba del polígrafo, porque aquí -mesa de diálogo- no se habló del tema de la primera línea ni se acordó nada de ese tema".



La iniciativa, que fue anunciada por el presidente Gustavo Petro fue una de sus apuestas de campaña, porque incluso lo mencionó luego de los resultados de la segunda vuelta a las presidenciales, en el que dijo que "cuantos jóvenes esposados, cuantos jóvenes tratados como bandoleros solamente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor".



Ese 19 de junio agregó "yo le pido al Fiscal General que libere a la juventud, liberen a los jóvenes", petición que generó cuestionamientos, porque "no está dentro de sus competencias ordenar la liberación de los detenidos, sino que es la labor constitucional de los jueces", según Francisco Barbosa.



