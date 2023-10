Gobierno Petro concentra eventos en Bogotá en la antesala electoral

Desde este jueves hasta la próxima semana, el presidente Gustavo Petro tiene en agenda tres Gobierno con el Pueblo en Bogotá. El primero será en la jornada de hoy y se celebrará en la localidad de Suba.



Precisamente, este evento estaba planillado para la semana pasada, el viernes, en el marco del gobierno en el territorio que ha venido desarrollando el primer mandatario desde finales de junio y que en esta ocasión la sede era Bogotá. Sin embargo, este fue aplasado y se anunció que se iba a reagendar. Al final quedó para este jueves.



Además de confirmarse esta edición de Gobierno con el Pueblo, en esta jornada se pudo establecer que el mandatario tendrá dos eventos más de ese tipo en Bogotá en lo que queda del mes. Este 11 y el 18 de octubre, la Presidencia celebrará los respectivos Gobierno con el Pueblo en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar.

El presidente Gustavo Petro en la primera jornada de Gobierno con el Pueblo en Bogotá. Foto: Presidencia

No obstante, fuentes del Gobierno hicieron claridad de que, aunque están en agenda, pueden variar y no se terminen dando. Ya ha ocurrido antes que el calendario presidencial es ampliamente modificado sobre la marcha.



Sin embargo, más allá de la incógnita de si celebra o no estos eventos, no ha dejado de causar comentarios que el Gobierno nacional celebre tantos eventos en Bogotá. En plena recta final de la campaña electoral, Gustavo Petro hará seis eventos en total en la capital.



Primero fue un consejo de seguridad, celebrado el jueves pasado en Kennedy con la alcaldesa Claudia López. Ahora último son cinco ediciones de Gobierno con el Pueblo, todas ellas en distintas localidades de Bogotá. Esto no deja de levantar controversia puesto que una de las grandes apuestas electorales del Pacto Histórico

—movimiento con el Petro llegó al poder— es la capital con la candidatura de Gustavo Bolívar, exsenador y cercano al primer mandatario.



Aunque el Gobierno se ha cuidado en que los eventos no tengan un tono electoral -se prohíbe cualquier tipo de proselitismo-, en las inmediaciones a estos se han reportado casos de propaganda electoral a favor de Bolívar.



Además, desde Kennedy, el mandatario cerró su discurso con un “Viva la Bogotá Humana”, precisamente este fue el nombre del proyecto político que este desarrolló cuando fue alcalde en la capital. Esto vino acompañado en los días siguientes con piezas de propaganda en las páginas de Presidencia sobre algunos logros de la ‘Bogotá Humana’.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Aunque no hay una mención directa a Bolívar, la alusión al antiguo proyecto político del mandatario en medio de la contienda electoral ha sido tomado como una forma velada de hacer campaña a favor de los candidatos del Pacto Histórico. Incluso, otros aspirantes han criticado esta supuesta intromisión en política electoral del Ejecutivo.



Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral (MOE) le hizo un llamado de atención al mandatario por cuenta de estos posibles casos de participación electoral. La veeduría le pidió mayor responsabilidad al mandatario frente a la posible participación en política y alertó de las consecuencias de ello.



"Pueden empezar a abrir puertas para participar a través de mensajes o de otra manera activamente en el proceso electoral, lo que está expresamente prohibido. Algo característico de este periodo de campaña es precisamente la participación de funcionarios públicos y quien debe dar ejemplo es el Presidente de la República", dijo Alejandra Barrios, directora de la MOE en pasadas entrevistas con EL TIEMPO.



Frente a los últimos Gobierno con el Pueblo, el senador David Luna se pronunció de manera crítica. "El Presidente Petro puede convocar los eventos que desee, pero lo que

no puede pasar es que use los recursos públicos para alimentar su ego y hacer

política. Es claro que Petro tiene toda la intención de incidir en las elecciones a la

Alcaldía de Bogotá y los tales 'Gobierno con el Pueblo', son en realidad actos de

campaña subsidiados con recursos del Estado", dijo el de Cambio Radical.