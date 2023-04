El segundo revolcón ministerial del gobierno de Gustavo Petro fue más fuerte que el primero. Esta vez cobró la cabeza de siete ministros. La zozobra comenzó desde el martes a altas horas de la noche. El presidente le pidió la renuncia protocolaria a todo el gabinete, luego de que supuestamente se eliminaron dos artículos de su interés en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma de la salud tuviera una victoria pírrica en la Comisión séptima de Cámara.(Puede ver: Primera gran crisis política en el Gobierno y la coalición: lo que hay que saber)



En la mañana de este miércoles, la jornada comenzó con la noticia de que no se continuaría con el debate de la reforma de la salud por la crisis ministerial y que el gabinete entero estaba citado para las 12 del día para un concejo extraordinario en Casa de Nariño. Para ese momento no había lista de los que se quedaban y los que salían. Algunos consultados por EL TIEMPO aseguraron que solo el presidente Petro y su jefa de gabinete, Laura Sarabia, sabían de los futuros cambios en el organigrama.



Antes del consejo de ministros, el primer mandatario citó a cada uno de los miembros de su gabinete desde muy temprano. A las 8 de la mañana se reportaron las primeras entradas. Habló de forma privada con cada uno de ellos por poco más de media hora. Casi que ministro salía y otro entraba. Solo hubo un breve intermedio para que el presidente participara de la posesión de Jorge Duque como consejero de Estado.

Facebook Twitter Linkedin

El ministro José Antonio Ocampo fue uno de los que salió en el remezón ministerial. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Varios coincidieron en que la llamada para agendar la cita presidencial vino acompañada de la pregunta de cuál era su compromiso con el gobierno del cambio. En general, la mayoría de los consultados apuntó a que el encuentro personal con Gustavo Petro fue cordial y que la narrativa que se habría intentado comunicar en todo momento fue que los cambios en el gabinete eran por una nueva realidad política y no por motivos personales.



(Puede ver: Los motivos que explican las salidas de los ministros del gobierno Petro)



La tensión propia de la incógnita propia de un remezón ministerial habría sido alivianada por las conversaciones con el mandatario. “Él les habló bonito y eso ayudó mucho”, comentó uno de los consultados que pidió reserva del nombre. Los ministros iban entrando de uno en uno mientras que la prensa se preparaba en la puerta de la carrera octava para cubrir los sucesos del segundo cambio de gabinete en nueve meses de gobierno.



Uno de los últimos en llegar fue el ministro de Cultura encargado, Ignacio Zorro. Llegó pasadas las 12, justo la ahora en la que supuestamente se iba a reunir el primer mandatario con su gabinete para anunciar los cambios. A pesar de su interinidad, desde el 27 de febrero, no hubo ningún anuncio que lo confirme en el cargo o de un relevo.



Luego de los encuentros personales, el presidente almorzó con el gabinete a eso de la una de la tarde. Casi todos los ministros hasta este miércoles estuvieron, solo faltó la ministra de Salud, Carolina Corcho -que para ese momento ya sabía que no seguía-. Llamó la atención la presencia del consejero para las regiones y director de la Unidad de gestión de Riesgo, Luis Fernando Velasco. Luego se sabría que sería el sucesor de Alfonso Prada en el Ministerio del Interior.



(También: Mauricio Lizcano sigue en el gobierno y ahora será ministro de las TIC)



Petro dio un discurso por media hora. Aunque los presentes difieren sobre el tono usado. Para algunos fue “vehemente y un tanto duro”, otros apuntan a que fue “amable”. En lo que coinciden es que el presidente anunció que los cambios se debían a un nuevo “hecho político”. “Los sectores a los que se les propuso el pacto no aceptaron”, habría sido parte de las palabras del presidente, que luego señaló que el nuevo gabinete era para “una posición de mayor lucha” y más identificado “con el proyecto”.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra Carolina Corcho fue otra de las víctimas del remezón ministerial. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El presidente no habría dicho en el consejo de ministros quiénes eran los que salían, se limitó a decir que ellos ya lo sabían. Cada uno de los que no continuaban habría tenido la oportunidad de hablar y dar unas breves palabras. Luego, la vocería la tomaron dos de los que se quedaron: Laura Sarabia, jefa de gabinete, y el nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Estos habrían agradecido la tarea que cada uno de los ministros cumplió.



(Puede ver: Crisis ministerial: estos son los ministros que salen del Gabinete)



Al finalizar el almuerzo, a través del Twitter del presidente, se liberó oficialmente la lista de ministros que entraban a hacer parte del gabinete y por ende los que salían. Consultados señalaron que una muestra del buen clima que hubo durante el consejo de ministros fue que el ministro Alfonso Prada se despidió diciendo que compromiso con el gobierno era hasta el final, por lo que salía de inmediato al Congreso a defender los proyectos gubernamentales y a apoyar al ministro de Defensa, Iván Velásquez -uno de los que se quedó-, que enfrentaba una moción de censura en Cámara.



Juan Sebastián Lombo Delgado

REDACCIÓN POLÍTICA