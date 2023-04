El nuevo mensaje de la ministra de Agricultura Cecilia López a su colega de Minas y Energía Irene Vélez sobre los tiempos para la transición energética del país vuelve a poner sobre la mesa las diferencias existentes entre lo que los analistas políticos definen como el ala liberal y el ala radical que conforman el gabinete del presidente Gustavo Petro.



(Puede leer: Salud: ¿Por qué funcionó la coalición de Petro y hundió la ponencia negativa?)

"Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron", dijo López en un foro del diario El Colombiano.



En este escenario, agregó que "los países ricos usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos está sacando del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros. ¿Entienden el mensaje sutil?".



(En contexto: )

Facebook Twitter Linkedin

Irene Vélez y Cecilia López. Foto: César Melgarejo y Néstor Gómez / EL TIEMPO

A la pregunta de la moderadora de si eso significaba que estaba de acuerdo con la exploración de petróleo y gas, López respondió: "No me ponga a pelear porque me botan mañana. Pero hay una manera linda de decirlo: la transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario.

La transición energética es imposible sin la transformación productiva, y la transformación productiva en Colombia es imposible sin la recuperación del sector agropecuario FACEBOOK

TWITTER

López es una de las representantes del sector liberal del que también forman parte Alfonso Prada (Interior), José Antonio Ocampo (Hacienda), Iván Velásquez (Defensa), Gloria Inés Ramírez (Trabajo) y Álvaro Leyva Durán (Relaciones Exteriores), quien, aunque fue conservador, es considerado un liberal.



Todos ellos son más veteranos y han visto correr mucha agua bajo el río. Por eso, en general, suelen enviar partes de tranquilidad de la marcha del Gobierno y del país.



Mientras que alrededor del presidente gravita también otro círculo más joven entre quienes están, además de Irene Vélez, Carolina Corcho (salud) y Susana Muhamad (Ambiente). Son tres mujeres que pertenecen a una generación más activista para las que las redes sociales son una herramienta fundamental para comunicar.



(Consulte, además: El camino que se abre Carlos Ramón González para dirigir el Dapre)



Ellas quieren implantar ya la bandera del cambio con la que Petro ganó las elecciones. Así, por ejemplo, lo demostró en Davos, Suiza, la ministra Vélez sobre lo que va a hacer de manera inmediata con el petróleo, el carbón y el gas.Eso ha hecho que en los anuncios que salen desde el Gobierno sobre la toma de decisiones de políticas públicas existan ciertas posturas diametralmente opuestas.

Facebook Twitter Linkedin

Prada, Corcho y Escaf en el debate de la reforma de la salud. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Mientras que, para citar un caso, la ministra Corcho se muestra más inflexible en su propuesta de la reforma de la Salud, el ministro Prada, el funcionario que debe manejar los hilos del Congreso, opta por la conciliación.



Aunque hay opiniones que consideran que estas diferencias afectan el trabajo del gabinete, otras voces creen que es normal porque desde la génesis del Pacto Histórico está una multiplicidad de idearios que lo enriquece. Así, por ejemplo, el presidente del Senado, Roy Barreras, dice que si bien hay "diferencias de método y orientación", entre los ministros Prada y López están son "normales".



"No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre el ministro Prada y la ministra Corcho. Son normales. Prada, que hace bien un esfuerzo enorme por concertar, es un liberal social demócrata y representa a quienes creemos en la democracia representativa liberal. La ministra Corcho (legítimamente) representa unos sectores de izquierda dura", argumenta Barreras.

No deben sorprender las diferencias de método y orientación entre el Ministro Alfonso Prada y la Ministra Corcho. Son normales. El @MinInterior Alfonso Prada, que hace bien un esfuerzo enorme por concertar, es un LiberalSocialDemócrata y representa a quienes creemos en la… — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 14, 2023

"Lo ideal y funcional es que las dos tendencias se reflejen también en el Gobierno, construyendo reformas y transiciones concertadas y no extremas", dijo al recordar que así fue durante la campaña que los llevó al poder cuando, recordó el presidente del Senado, "convivimos y construimos juntos".



La tesis de Barreras, sin embargo, tiene sus excepciones. Porque, así como el ministro Ocampo y la ministra Vélez han mostrado en público sus diferencias —especialmente con los tiempos de la transición energética—, en el camino ha habido bajas. Es el caso del también muy liberal y demócrata Alejandro Gaviria, quien perdió el pulso con su colega de Salud, Carolina Corcho, y ahora no solo está fuera del gabinete, sino que se ha convertido en un crítico público de la reforma.



(Puede leer: Dilian Francisca a Petro sobre proposiciones: 'No sé si está mal informado')

Facebook Twitter Linkedin

La alocución en la que se hizo tal anuncio ocurrió el pasado 27 de febrero. Foto: Presidencia / Ministerio de Educación

La historia cuenta que cuando el presidente dijo en Aracataca, Magdalena, que el sistema de salud era "uno de los peores del mundo" y añadió, además, que Colombia fue "uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del covid. ¿Por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien?". La ministra Corcho respaldó al Presidente y argumentó: "El sistema de salud actual tiene unos indicadores muy graves. El indicador de mortalidad infantil es muy grave, los indicadores de mortalidad por desnutrición son muy graves. Estuvimos entre los 20 países con más cifras de letalidad en el mundo. El sistema se dedicó a las UCI, pero abandonó los indicadores sociales de la salud".



Gaviria entró en abierta contradicción con ambos: "Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia bajo ningún indicador es uno de los peores del mundo", afirmó.



Y luego siguió con el tema de las EPS. En las discusiones, la ministra ha dicho: "No es que queramos eliminar las EPS, es que ellas mismas se han eliminado". A lo que Gaviria ripostó: "La evidencia es clara, contundente, los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, 'No más EPS' ".



(Además: Alejandro Gaviria revela los cinco males de la reforma de la salud)



Aunque la ministra fue calificada de radical, Gaviria tuvo que irse y ella continuó. Hoy está claro que el Presidente la respalda de manera contundente. Al menos en cuanto a sus reformas sociales, el Presidente dejó claro con esta decisión de parte de qué ala está. Eso explica, posiblemente, la irónica frase de la ministra López cuando se le preguntó qué precisa sobre su opinión sobre la transición energética: "No me pongan a hablar porque me botan".



POLÍTICA

Más noticias de Política

- 'Cualquiera que usurpe el nombre de las Farc está mintiendo': Julián Gallo



- 'Me interesa que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de DD.HH': Petro

​- La dura carta de Sofía Petro tras críticas de Andrés Pastrana al Presidente