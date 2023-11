Con un comunicado de dos párrafos, la Presidencia se refirió al papel de Andrés Camilo García, experto en comunicación digital que es contratista en el Ejecutivo. Desde la semana pasada, García ha tenido choques con figuras políticas, como Catherine Juvinao, a las que ha señalado en redes sociales de supuesta manipulación mediática en temas como la reforma a la salud.



A su vez, la representante de la Alianza Verde ha dicho que García supuestamente se encarga de "perfilar" figuras públicas que se han opuesto a propuestas del gobierno del presidente Petro.



(Puede ver: Gobierno Petro dice que responsable de monitoreo de medios 'no lo representa')

En el comunicado, la secretaria para las Comunicaciones, María Paula Fonseca, informa que García tiene una vinculación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), desde el 1 de junio de 2023, pero "no es vocero del Gobierno del Cambio".



En el mismo mensaje, la jefe de prensa de Palacio señaló que las opiniones en redes sociales del contratista son "personales y no representan ni es voz autorizada de esta oficina y menos del presidente Gustavo Petro ni del Gobierno nacional".



(Además: Cathy Juvinao señala a asesor de Presidencia de difundir información falsa sobre ella)





En su cuenta de X, antes Twitter, García dijo que Juvinao supuestamente filtró un video y se puso de acuerdo con periodistas que cubren el trámite de la reforma de la salud. "El periodista publica lo que 'le filtra' el senador que sabe muy bien como manipular el triste estándar de calidad de cierta parte del periodismo colombiano. Así ha funcionado por años", fue una de las aseveraciones de García.



En respuesta, Juvinao dijo: "Este señor que trabaja para la Presidencia, para Gustavo Petro, difundió ayer información falsa sobre mí basado en una bodega, sin ningún método de verificación". También anunció que presentaría una queja disciplinaria ante el Dapre.

Luego de las denuncias contra el proceder del funcionario de @ContactoDapre, el señor @hyperconectado, en contra de críticos del gobierno, la oficina de comunicaciones emite este comunicado.



Me alegra que tomen distancia pues al parecer esto es más delicado de lo que parece. pic.twitter.com/kNdrqSwZpp — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 20, 2023

En entrevista con EL TIEMPO, García dijo que había corregido los señalamientos en contra de Juvinao en relación con la difusión de un video, pero advirtió que no borró el trino de la polémica: "Inicialmente sí hice un trino donde habría la posibilidad de que ella sabía. Un minuto después aclaré que la señora Juvinao no tenía nada que ver con este video, ni que lo habían distribuido, ni que lo había grabado. No me explico por qué me acusa de hacer una conspiración cuando la conclusión del hilo, si usted lo lee, es que no fue grabado por periodistas, sino distribuido por una persona del Centro Democrático".



En ese mismo diálogo periodístico, García dice que su contrato con Presidencia es para hacer una investigación "para que se pueda dimensionar la desinformación que ocurre en este país".



"No creo contenidos, no soy vocero del Gobierno. Hago una investigación enmarcada en tres aspectos teóricos: uno se llama ‘disinformation’ y otro sobre las normas que se incumplen en Colombia en las plataformas digitales. Creé una metodología para investigar", aseguró.