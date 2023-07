El Ministerio de Hacienda expidió este 4 de julio el decreto en el cual aceptan la renuncia de Gilberto Rondón, quien se desempañaba como presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).



Su salida se da después de que se destapó un escándalo en el cual se le señala de repartir puestos en la entidad a recomendados de políticos liberales sin tener en cuenta los requisitos para poder trabajar en el FNA.



(En contexto: Los señalamientos de ‘mermelada’ a liberales en el Fondo Nacional del Ahorro)



Por esta situación, el pasado 15 de junio la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar en contra de 19 congresistas del Partido Liberal señalados de recomendar a personas para trabajar en la entidad sin cumplir con lo exigido.

Los congresistas que están involucrados en este escándalo son Germán Rozo, Mauricio Gómez, Fabio Amin, Juan Pablo Gallo, Miguel Ángel Pinto, Andrés Calle, Karime Cotes, Wilmer Guerrero, Alexander Bermúdez, Álvaro Rueda, Álvaro Monedeo, José Octavio Cardona, Sandra Aristizabal, Cesar Casto, Dolcey Torres, Flora Perdomo, Gilma Díaz, Hugo Archila y Mónica Bocanegra.Por ahora, la encargada de la entidad será Piedad Muñóz Rojas, actualmente subgerente de estructuración del Fondo de Adaptación.

El escándalo que tumbó a Gilberto Rondón

A inicios de junio, la emisora W Radio reveló que para conseguir el apoyo de liberales para las reformas del Gobierno, el presidente Gilberto Rondón (de origen liberal) habría recibido más de 250 hojas de vida para puestos que quería ese partido en el FNA. La propuesta, supuestamente, era otorgar puestos a cambio de votar a favor de las iniciativas del Ejecutivo (reforma de la salud, laboral y pensional).



La emisora señaló que, por ejemplo, "el senador Mauricio Gómez entregó entre 25 y 28 hojas de vida de las cuales le habían contratado, a esa fecha, a 7 personas (...) Al senador Fabio Amín le dieron 18 cupos y aunque entregó ese mismo número de hojas de vida, ha conseguido quedarse con 8 contratos".



No obstante, en diálogo con EL TIEMPO, Gómez rechazó tajantemente que hubiese puesto cuotas en dicha entidad y sobre todo que eso hubiese servido para que apoyara proyectos del gobierno.



“Mis actuaciones ha sido en contra del Gobierno y mis votaciones han sido negativas a las reformas”, fue el comentario del senador, que reiteró que sus “actuaciones hablan” por él. En ese sentido destacó que no ha apoyado la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y que ha sido crítico de la reforma de la salud. En ese camino señaló que anunciaba desde ya su no a dicho proyecto, por el que supuestamente habría recibido cuotas, y que se mantiene en las “líneas rojas de su partido”.



También se habló que Juan Pablo Gallo entregó 13 perfiles y han contratado a 3 y el senador Miguel Ángel Pinto presentó dos y han contratado a una.



En total, se estima que los liberales presentaron al menos 250 hojas de vida y de estas, se contrataron a 110 personas.



En desarrollo...