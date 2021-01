Gobierno ordena medidas para municipios con alta ocupación UCI

Este viernes el Gobierno le ordenó mediante la circular 618 de 2021 a algunos mandatarios locales adoptar medidas en sus municipios con el objeto de que estas contribuyan a la disminución del contagio de covid-19 en el país.



De este modo, los ministerios del Interior y de Salud aseguraron que las medidas se toman según el reporte oficial de ocupación y disponibilidad de camas del Ministerio de Salud, con corte a enero 15 del 2021, y el análisis de las tendencias, las ciudades y departamentos con ocupaciones mayores al 70% y de forma diferenciada, se imparten las siguientes instrucciones, así:



Para Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Neiva, Caldas, Meta, Risaralda, Norte de Santander, Santander y Putumayo, se ordena:



1. Restringir la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos entre las 20:00 horas y las 5:00 horas de forma diaria, los días 15 al 22 de enero de 2021.



Se permiten los servicios domiciliarios, incluyendo el expendio de bebidas embriagantes a través de esta modalidad.



2. Implementar en el día tipo pico y cédula para todas las actividades comerciales, de bienes y servidos. Los hoteles, restaurantes, y parques públicos y recreacionales con espacios abiertos están exentos de la medida.



3. Prohibición de todo tipo de eventos públicos.



4. Realizar una constante auditoria concurrente de los centros asistenciales para la verificación de la ocupación de camas UCI.



5. Restricción de cirugías no prioritarias siempre que no se ponga en riesgo la vida de las personas. Garantizar en todo momento el correcto ejercicio de las excepciones contenidas en el Decreto 1076 de 2020.



Por otra parte, un segundo grupo correspondiente a aquellos municipios o distritos cuya ocupación sea superior al 80% y 90% de camas UCI, que son: Bogotá-Ciudad Región: Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Cota, Chía; Antioquía: Medellín, Valle de Aburra y Oriente Antioqueño; Nariño, sin Tumaco, y la costa pacifica; Tolima; Valle del Cauca, excluyendo Buenaventura, y municipios de la costa pacífica; y Popayán, ordenan las siguientes medidas:



1. Restricción total de la movilidad a partir del viernes 15 de enero de 2021 desde las 8:00 pm hasta el lunes 18 de enero de 2021 a las 5:00 am. Se permiten los servicios domiciliarios, incluyendo el expendio de bebidas embriagantes a través de esta

modalidad.



2. Restricción de cirugías no prioritarias siempre que no se ponga en riesgo la vida de las personas.



3. Realizar una constante auditoria concurrente de los centros asistenciales para la verificación de la ocupación de camas UCI.



4. Restringir la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos entre las 20:00 horas y las 5:00 horas de forma diaria. Los días 18 al 22 de enero de 2021. Se permiten los servicios domiciliarios, incluyendo el expendio de bebidas

embriagantes a través de esta modalidad.



5. Garantizar en todo momento el correcto ejercicio de las excepciones contenidas en el Decreto 1076 de 2020.



El Gobierno además aclara que " cualquier ciudad-región que no entre en estas categorías, no podrá tomar medidas de este tipo sin tener autorización del Ministerio del Interior, a donde de manera previa deberán enviarse cualquier tipo de medidas en el marco de la pandemia a través del correo electrónico covidl9@.mininterior.qov.co".



Antioquia ya modificó medidas

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, decidió aplicar la medida del toque de queda continuo para el área metropolitana del Valle de Aburrá y algunos municipios del Oriente antioqueño.



Vea aquí la circular:

