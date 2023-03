El Gobierno Nacional no descarta levantar la suspensión del cese del fuego pactado con el ‘clan del Golfo’ ante las alteraciones de orden público que ha protagonizado este grupo criminal en las últimas semanas.



Desde la Presidencia han señalado que esta organización está detrás del paro minero en el bajo Cauca antioqueño, lo que evidencia que no hay voluntad de paz.



“No puede haber en el proceso de ‘paz total’ que no dé muestras claras. No solamente una carta, ni que lo exprese verbalmente, sino que, además, con sus hechos demuestre que está comprometido”, afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada, durante la radicación de la ley de sometimiento, la cual aplica para este grupo.

Este miércoles se radicó en el Congreso el proyecto de la ley de sometimiento para bandas. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Prada, además, explicó que durante los últimos días han tenido dificultades “enormes en el territorio” porque muchas de las protestas han sido instrumentalizadas por organizaciones que han expresado su voluntad de paz.



“Ahí es donde exigimos nosotros pruebas de respeto a la comunidad, de respeto al pueblo colombiano, respeto a los municipios, respeto a los mineros del bajo Cauca. Lo que queremos es que expresen su voluntad y que aprovechen esta oportunidad que tienen sobre la mesa para que comencemos un proceso de sujeción a la justicia”, comentó Prada.



Y agregó que la suspensión del cese no ha estado sobre la mesa, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no hay condiciones para garantizar la tranquilidad de estos territorios.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA