‘Acuerdos con el Eln son claros y están por escrito’: Gobierno tras palabras de García

El Gobierno Nacional no va a entrar en una discusión pública con ‘Antonio García’, máximo comandante del Ejército de Liberación Nacional (Eln), quien en las últimas horas causó sorpresa al condicionar la suspensión de los secuestros al establecimiento de mecanismos de financiación para la supervivencia de la guerrilla.



(Puede leer: ¿Es ‘Antonio García’ el palo en la rueda para negociación con el Eln? Análisis)

“Nosotros no vamos a entrar a polemizar con ‘García’ sobre un asunto que está claro y está firmado”, le dijo a EL TIEMPO el senador Iván Cepeda, miembro del equipo negociador del Estado en la negociación con ese grupo armado.



Para el legislador, se llegó a un acuerdo que se hizo público al país y que fue conocido por los miembros de la comunidad internacional que acompañan el proceso. “Esto es un asunto demasiado serio”, agregó.“Nosotros esperamos el próximo encuentro para avanzar, no para retroceder”, aseguró. Su opinión es compartida por los demás miembros del equipo que nombró el presidente Gustavo Petro con la intención de alcanzar un acuerdo de paz con la guerrilla más fuerte del país.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Cepeda, senador. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“Yo creo que él (A. García) debería de leer con mucho detenimiento los acuerdos. El financiamiento es para asuntos que tengan que ver con la paz y las mejoras son para transformar los territorios que se intervengan por parte del proceso”, escribió en su cuenta de X José Félix Lafaurie.



En términos sencillos, ‘García’ dijo que sin financiación, el Eln no detendrá los secuestros. De esta manera, eclipsó el anuncio hecho hace apenas dos semanas en México.



“Me corresponde dar buenas nuevas a Colombia. Después de momentos críticos, avanzamos con firmeza hacia la paz”, dijo satisfecha Vera Grabe, quien precisamente se estrenaba así en público como la nueva jefa negociadora del Gobierno. Y detalló el anuncio del Eln de suspender lo que han denominado “retenciones con fines económicos”, ligado a la prórroga del cese del fuego a partir de enero de 2024.



“Somos socios, somos responsables de construir ese mandato”, anotó, por su parte, en el mismo acto el jefe de delegación del Eln, alias Pablo Beltrán.



(En otras noticias: Petro le responde a Cabal, quien dijo que se 'destruyó la moral de la Fuerza Pública')

Facebook Twitter Linkedin

Quinta ronda de conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Foto: EFE / SRE México

La satisfacción de ese logro era general porque el secuestro es uno de los delitos que más repudios causan en la sociedad colombiana, como se vio con la consternación general que causó el caso de Luis Manuel Díaz, padre del prominente futbolista colombiano Luis Díaz.



Tal fue la conmoción que el Gobierno dejó en claro que este era un punto de quiebre en el proceso, por lo que era el tema urgente para tratar. Así se hizo y en principio se logró el acuerdo.



Sin embargo, ‘García’ ahora dijo: “Dicha suspensión de retenciones está relacionada con otro acuerdo referido a la financiación del Eln y del proceso de paz”. Ante esto, el senador Cepeda se mostró categórico y explicó que la hoja de ruta del Gobierno Nacional es clara: “Estamos listos para hacer todo lo que haya que hacer para que el Eln deje la guerra. Pero de ninguna manera nosotros vamos a financiar nada que prorrogue el conflicto armado”.

Facebook Twitter Linkedin

Antonio García, comandante del Eln. Foto: EFE - Archivo

Esto significa que el Estado ayudará a los integrantes de este grupo, si se avanza y, al final, se logra un acuerdo, en una etapa de reincorporación a la sociedad civil.

Aunque para muchos sectores se abre así una etapa incierta, para los miembros del equipo negociador esto no es así porque los puntos están por escrito. De ahí que no se vaya a producir una comunicación oficial para debatir con él. Se trata más bien de esperar a la próxima reunión, prevista para mediados de enero, en Cuba, para reafirmar lo acordado.



La situación, sin embargo, sí produjo un enorme ruido. Así, por ejemplo, el senador Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) calificó las condiciones como un “chantaje” y señaló: “Mientras Petro está arrodillado a las guerrillas, los colombianos sufren las consecuencias. Petro nos devuelve en el tiempo, a lo peor de la violencia”.



Mientras que el senador David Luna (Cambio Radical) dijo que los diálogos con el Eln son “una pantomima (...) una cosa dicen en la mesa y ante los medios de comunicación, y otra muy distinta es lo que hacen en los territorios. El presidente ya debería quitarse la venda de los ojos; estos delincuentes no tienen ninguna voluntad de paz”.

Pero ¿por qué ‘García hizo estos anuncios? La respuesta pasa por dos explicaciones. Uno, algunos analistas consideran que lo que está haciendo es hablándole a su propia tropa. Dos, actúa en coherencia con su figura de hombre duro en esta guerrilla.



Desde que se inició el proceso él se ha mostrado implacable a la hora de transmitir lo que piensa. Tras el secuestro del papá de Lucho Díaz y en medio de la algarabía fue él quien sentenció que la gente no debería cultivar esperanzas. “El Eln no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones”, aseguró.



¿Es, entonces, ‘García’ un palo en la rueda para que se avance en un acuerdo entre el Gobierno y el Eln? Germán Valencia, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, dice que, en el nuevo escenario de las redes sociales, él actúa como un tuitero en el “calor” de los acontecimientos. Por eso, hay que esperar a lo que se acuerde de manera oficial en la mesa en enero de 2024. Por eso, el Gobierno no va a debatir con él.



Armando Neira

EDITOR POLÍTICA EL TIEMPO