Los próximos comicios tendrán las garantías necesarias para su normal desarrollo, según se comprometieron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro del Interior, Daniel Palacios.



(Puede leer: Choque entre movimientos de Francia Márquez y Roy Barreras por curules afro)



Fue así como través de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales, el Gobierno Nacional socializó el Plan Ágora y el Plan Democracia, con los que se busca garantizar la transparencia y seguridad en las elecciones 2022.

Palacios explicó que el Plan Ágora 2 cuenta con seis subcomisiones: indebida participación en política, financiación de campañas, riesgos de proceso electoral, orden público, protección, tolerancia, no violencia y no estigmatización.



En cuanto al trámite de la campaña, el funcionario reveló que de 19 candidatos que están registrados o que han solicitado medidas de protección, todos tienen algún tipo de medida de protección, ya sean medidas blandas o duras, dependiendo del nivel de riesgo.



(Puede leer: 'Requerimos que en Colombia no haya un solo ciudadano con hambre': Uribe)



En ese sentido señaló que son más de 1.300 hombres de protección que se encuentran asignados a esquemas de seguridad: 846 de la Unidad Nacional de Protección y 487 de la Policía Nacional que ya forman parte de los esquemas de protección de candidatos a la presidencia de la República, al Congreso y a las curules para las víctimas.



Además, se ha puesto una especial atención al mapa de riesgos que ha presentado el Ministerio de Defensa, en el cual se establece que hay 55 municipios en todo el territorio nacional que entran dentro de la categoría de prioritarios y de atención.



“En estos 55 municipios, en donde tenemos alguna información de un riesgo de orden público, se han establecido mecanismos diferenciales de seguridad”, señaló Palacios.

POLÍTICA

En otras noticias

- 'Fajardo no pasará a la segunda vuelta': César Gaviria



- ¿Qué sigue en la Coalición Centro Esperanza?



- La novela en la Coalición de Centro Esperanza ¿qué capítulo falta?