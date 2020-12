El Gobierno Nacional ironiza contra Claudia López

El Gobierno Nacional lanzó una dosis de ironía contra la alcaldesa Mayor de Bogotá al decirle que recuerde que rige los destinos de la capital de la República y no está al frente de una ONG.



"@ClaudiaLopez, para el Gobierno Nacional la prioridad es el ACCESO (sic) y la oportunidad en la aplicación de la vacuna para salvar vidas. Recuerde que está a cargo de una ciudad, no de una ONG. Colombia debe cumplir la legislación y Tratados Internacionales", le escribió Diego Molano, director de la Presidencia de la República (Dapre), en Twitter.

Alcaldesa @ClaudiaLopez, para el Gobierno Nacional la prioridad es el ACCESO y la oportunidad en la aplicación de la vacuna para salvar vidas. Recuerde que está a cargo de una ciudad, no de una ONG. Colombia debe cumplir la legislación y Tratados Internacionales. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 10, 2020

Esta respuesta se debe a un trino que puso la alcaldesa este jueves: "En la Organización Mundial de Comercio -OMC- más de 100 países solicitaron que se apruebe la liberación global de patentes de las vacunas covid-19. Invito al Gobierno Nacional a que respalde públicamente esa posición y se comprometa a defenderla por el bien de Colombia y la humanidad".



Esta no es la primera vez que el director del Dapre y la mandataria de la capital intercambian duros mensajes en redes sociales. Luego de que la pandemia llegara al país este rifirrafe comenzó y la distancia entre el Gobierno Nacional y local se hizo evidente.



En noviembre el choque fue por las pruebas covid-19 a viajeros. La alcaldesa de Bogotá dijo que "esto es un error y un riesgo innecesario" y que "no se reactiva el transporte aéreo ni el turismo trayendo indiscriminadamente pasajeros sintomáticos y contagiados". Esto luego de que el Gobierno anunció que la prueba PCR ya no es un requisito para que viajeros internacionales puedan ingresar a Colombia.



El funcionario de la Casa de Nariño dijo que la alcaldesa "reacciona por eliminar PCR para vuelos Internales, recomendada por @opsoms, pero ante la minga en Palacio de los Deportes (+4000 personas) ¿Cuántas PCR y qué PRASS hicieron?".



Y agregó: "¿deja de lado su rol de autoridad sanitaria? #LasCosasComoSon y coherencia ante todo".

Esto es un error y un riesgo innecesario!



No se reactiva el transporte aéreo ni el turismo trayendo indiscriminadamente pasajeros sintomáticos y contagiados.



Echa a perder esfuerzos que deben mantenerse y sostenerse en el cuidado y manejo de la pandemia en Bogotá y Colombia. https://t.co/JeyJ74mfHh — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) November 5, 2020

Pero la pandemia solo ha sido uno de los puntos de discusión. El desempleo, el posible préstamo del Gobierno a Avianca que nunca ocurrió, entre otros han sido centro de polémica entre ambos.



En septiembre la alcaldesa trinó: "Los Alcaldes nos echamos al hombro sacar a nuestras ciudades del pico de la pandemia. Es responsabilidad del Presidente sacar a Colombia del pico del desempleo. En vez de dar nuestros impuestos a empresas extranjeras como Avianca, que salve los comercios y mipymes colombianas".



Los Alcaldes nos echamos al hombro sacar a nuestras ciudades del pico de la pandemia. Es responsabilidad del Presidente sacar a Colombia del pico del desempleo. En vez de dar nuestros impuestos a empresas extranjeras como Avianca, que salve los comercios y mipymes colombianas. pic.twitter.com/TFKDAo1JUo — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 3, 2020

Ante lo cual Molano le respondió: "Alc @ClaudiaLopez llevó desempleo Btá a 26%, 6 puntos + que prom. Nal y responsabilidad es de Duque? ¡No! el empleo es responsabilidad de todos. Gob. Nal. ejecuta 100 billones para 1millón de empleos

¿Cómo va su plan Marshall? Siempre estamos para ayudarla".



