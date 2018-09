El Gobierno le pide a la ONU prorrogar Misión de Verificación

El presidente Iván Duque confirmó este viernes, desde Bucaramanga, que le pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, que se prorrogue por un año más la presencia de la Misión de Verificación que tiene el organismo en Colombia para supervisar el cumplimiento del acuerdo con las Farc.

La ampliación se daría, según la petición del jefe de Estado, en común acuerdo con la Farc, a partir del próximo 27 de septiembre.



El mandatario dejó claro cuál será el objetivo de mantener la Misión al menos un año más.

“La supervisión internacional es muy importante para ayudarnos a nosotros en el ejercicio de la legalidad y en permitir que la base guerrillera haga una transición de desmovilización, desarme y reinserción que sea exitosa”, expresó el mandatario.



El otro objetivo será ayudar a identificar que no hay repetición y “a tener las alertas tempranas sobre cualquier incumplimiento en esas materias”.



Esta misión que está en Colombia es la segunda que ha enviado la ONU al país para temas relacionados con el acuerdo de paz.



La primera delegación que trajo el organismo estuvo centrada en el proceso de desarme de los exmiembros de las Farc en las llamadas zonas veredales.



El Presidente indicó que la misión contribuye al deseo de su gobierno, que “ha sido siempre no destruir los acuerdos, pero adelantar aquellos correctivos que van encaminados a que las cosas que van saliendo mal no representen una amenaza a la seguridad pública”.

es un paso positivo para la continuidad de lo pactado FACEBOOK

TWITTER

La noticia fue bien recibida por el partido Farc, y a juicio de algunos analistas, este es un paso positivo “para la continuidad de lo pactado”.



“Es importante que se continúe con la observación e incidencia de la Misión de la ONU para las garantías de seguridad y la reincorporación de los miembros de nuestro nuevo partido”, expresó Victoria Sandino, senadora de la Farc.



Por su parte, el analista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que esto significa “un factor de continuidad en términos de la implementación del acuerdo de paz”.



Duque hizo el anuncio tras un consejo de seguridad en el Comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc). El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Guillermo Botero; las autoridades locales y la cúpula militar y de la Policía.



Esta fue la primera visita de Duque como jefe de Estado a la capital santandereana.



POLÍTICA