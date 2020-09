Nuevo 'jalón de orejas' del Gobierno a la alcaldesa Claudia López

Este jueves, desde la Casa de Nariño, le llegó un nuevo 'jalón de orejas' a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. El punto de desencuentro, una vez más, volvió a ser la Policía Nacional.



Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, fue el encargado de enviarle el mensaje a la mandataria de la capital.



Molano, a través de su cuenta de Twitter, le dice a López que el Eln y las disidencias de las Farc infiltraron movilizaciones y coordinaron ataques a la Policía y los CAI. Le asegura que "no eran distractores; es la realidad".



Esto, luego de que trascendiera información en el sentido de que esa guerrilla sí participó en los hechos vandálicos registrados en Bogotá.



Y, a renglón seguido, le pide que "redirija sus energías a trabajar con la Policía, garantizar tranquilidad de los ciudadanos y castigar a vándalos".

ELN y disidencias de FARC infiltraron movilizaciones y coordinaron ataques a @PoliciadeColombia y CAIs. Alcaldesa @ClaudiaLopez, no eran distractores, es la realidad. Redirija sus energías a trabajar con la Policía, garantizar tranquilidad de los ciudadanos y castigar a vándalos https://t.co/48wDwPvlg0 — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 24, 2020

Hay que recordar que Claudia López cuestionó los señalamientos del Gobierno Nacional que indicarían que “detrás de la destrucción de los CAI en diferentes ciudades hay un claro y premeditado plan de grupos como el Eln y disidencias de las Farc”, como le aseguró a EL TIEMPO Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.



"Sin ningún fundamento, no han mostrado una sola evidencia... salen a afirmar que esto fue una toma del Eln. Si sabían, ¿por qué no lo previnieron?, ¿por qué no lo comunicaron?", dijo la alcaldesa, quien agregó que "simplemente lo sacan del sombrero, de la nada para distraer la atención. Eso no es serio con nadie, ni con la democracia ni con las víctimas".



Pero Molano no fue el único que salió a reclamarle a la alcaldesa de Bogotá. También lo hizo el consejero presidencial para Asuntos Económicos, Víctor Manuel Muñoz.



Le recordó a la mandataria que ella "cuestionó información entregada por el Gobierno sobre infiltración del Eln en la marcha y participación en los actos vandálicos contra los CAI" y ahora alias Ariel, jefe del Eln en Bogotá, reconoció su participaciòn en los hechos.



"Los enemigos del Estado son los vándalos y los terroristas", le escribió

Alcaldesa @ClaudiaLopez usted cuestionó información entregada por el gobierno sobre infiltración del ELN en la marcha y participación en los actos vandálicos contra los CAI



El terrorista Uriel del ELN lo ha reconocido.



Los enemigos del estado son los vándalos y los terroristas — Victor Munoz (@Vicmunro) September 24, 2020

