El Gobierno nacional tiene en la tragedia invernal de Rosas, Cauca, uno de sus mayores desafíos. Desde el martes pasado, el propio presidente Petro suspendió la visita de Estado que realizaba a Chile para apersonarse de lo que estaba ocurriendo en esa zona del país.



Aunque la idea inicial era llegar ese mismo día hasta el lugar del desastre, solo lo pudo hacer en la tarde del jueves, pues las condiciones climáticas reinantes en la zona lo impedían.



El presidente Gustavo Petro llegó a la zona afectada por el derrumbe. Foto: Juan Pablo Rueda

El mandatario llegó al sitio del derrumbe y allí planteó dos asuntos: solución para las familias afectadas y cómo se va a facilitar el transporte para evitar el desabastecimiento en el sur del país.



Inicialmente, recordó que el derrumbe perjudicó a 701 personas de siete veredas del sector. “El fenómeno no ha terminado, sigue en proceso. No es posible vivir más allí, los niveles de riesgo son muy altos. Si no pasa nada ahora, pasará mañana, dentro de algún tiempo. Lo que se impone es la reubicación para las personas afectadas, directamente, y las familias que son campesinas y que, por tanto, no solamente tenían allí su vivienda, sino su forma de sobrevivir, su producción, su sustento”, destacó.



Y, por eso, como primera medida, el jefe de Estado les dijo a los afectados por los deslizamientos: “Tenemos ubicado —ya ustedes lo discutirán, cuando tengamos resultados más concretos— un lugar de tierras muy fértiles”, para reubicar a los damnificados.

Y aseguró que ese sitio podría ser “el comienzo de una gran zona campesina que quisiéramos desarrollar, que, incluso, ayudaría a aliviar las presiones sociales que hay en el norte del Cauca”.



Para profundizar más el anuncio, incluso le puso fecha a la adquisición de los terrenos.



Aseguró que el Estado iba a comprar esos predios amparado en la Ley 1523 del 2012 y que permite a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo “comprar, en menos de 15 días, la tierra que necesitamos”.



El mandatario les aseguró que esa zona campesina, donde serán reubicados, contará con una infraestructura urbana que incluirá escuela, centro de salud y estará cerca de los mercados de los productos que se produzcan.

Para Petro lo clave es que “estas circunstancias y la reubicación deben generar una mejor vida para todas y todos ustedes”.



“Hay que ubicar una hacienda que permita que la cantidad de tierra por familia sea mayor. Eso también depende, segundo, de la calidad de la tierra, que aún no hemos ubicado”, señaló.



Carreteras



Deslizamiento en la carretera Panamericana Foto: Juan Pablo Rueda / ET

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los líos de comunicación generados por el derrumbe, el Presidente también planteó alternativas.



Lo que es un hecho es que la preocupación que hay en el Gobierno es cómo se comunica al sur del país con el centro en la medida en que quedó destruida la única vía pavimentada que había, la Panamericana. Ahí es donde el asunto parece complicarse más, sobre todo, por la demora para restablecer en flujo vehicular y de carga. “Tenemos una solución a un mes, una solución provisional, en un mes hay que mantener, para la gente que quedó al otro lado, una serie de medidas de urgencia”, dijo Petro.



En ese sentido, destacó que “hay unas posibilidades que solo hasta dentro de un mes, para el transporte carga pesado, podríamos utilizar en unas variantes que existen, más caminos vecinales que entonces hay que adecuar para que pasen tractomulas”.

Pero el gobierno no solo debe pensar en el tema de arreglar unas carreteras para que pasen los carros, sino que con la Armada está considerando establecer un puente marítimo entre Tumaco y Buenaventura que permita el transporte de productos del sur del Cauca y de Nariño. De todas maneras, el Invías trabaja en la adecuación de carreteras para habilitar el paso lo antes posible.



“Este es el panorama general que tenemos: soluciones ya, hay que salir de la escuela, hay que irse a cultivar, hay que tener vivienda, hay que tener una escuela”, dijo.



El Ministerio de Transporte, por su parte, anunció el viernes que el gobierno ecuatoriano había autorizado el paso de vehículos de carga pesada por su territorio. Así, en un documento firmado por el viceministro del ramo de ese país, José Luis Aguilar, se da cuenta de que vehículos de más de 20 toneladas tomen la ruta San Miguel, el Coca, Baeza, Pifo, Quito, Otalvalo, Ibarra, Julio Andrade con custodia policial.



REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO