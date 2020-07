Los dardos de Duque a la JEP por casos de reclutamiento de niños

El presidente Iván Duque en el lanzamiento del programa 'Súmate por mí' le hizo un cordial llamada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a fin de que avance con los procesos que tienen que ver con el reclutamiento de menores de edad. Le pidió celeridad.



Duque fue tajante al señalar que con su llamado no hay conflicto de poderes, ni hay intromisiones en la independencia de ningún poder, sino que lo que hay es un propósito sublime y es que sobre todo frente a los delitos contra los niños esos pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición no pueden ser ambiguos ni indefinidos.



La estrategia “Súmate por mí”, Entornos de Protección para la Niñez y Adolescencia,

para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, es el resultado de un trabajo articulado e interagencial entre el Gobierno Nacional, Comunidad Internacional, alcaldías, gobernaciones y organizaciones sociales.



Hace parte del esfuerzo que ha venido realizando el Gobierno para acabar

con este fenómeno que tanto ha afectado a miles de familias colombianas en los últimos años.



En el acto de lanzamiento, realizado en la Casa de Nariño, el jefe de Estado destacó cómo algunos grupos irregulares como las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo el Eln, los Caparros, los Pelusos y muchas otras estructuras del delito han querido despojar de su espontaneidad y de su inocencia a los niños y utilizarlos.



"Sea está la oportunidad para reiterar que en Colombia estos crímenes siguen ocurriendo y el Eln, las disidencias de las Farc, los Pelusos y los Caparros y muchos más siguen queriendo utilizar a los niños como vehículos para sus fechorías", dijo el jefe de Estado.



"Rechazamos categóricamente esas conductas y reiteramos que vamos a perseguir esas conductas y a los máximos responsables de las mismas", insistió.



Tras destacar que no puede haber tolerancia con respecto a ninguna de esas situaciones, resaltó los avances en esclarecimiento de las denuncias y que se tenga una gran cooperación internacional para liberar municipios que han sido afectados estas prácticas.



Posteriormente, el mandatario fue contundente al señalar que en estos crímenes debe existir verdad, justicia, reparación y no repetición. "Aquí no hay conflicto de poderes, aquí no hay intromisiones en la independencia ningún poder, lo que hay es un propósito sublime", enfatizó el mandatario.



Enseguida, el jefe de Estado se refirió a un reporte de las Fiscalía de junio del 2018, en el que da cuenta de más de 5.000 actores responsables de este delito, se habla de más de 4.600 víctimas y recaba información pública e investigativa.

"Por eso yo hago un llamado respetuoso, como lo he sido siempre con las instituciones, para que estos crímenes sean investigados y sancionados de manera ejemplar", dijo Duque, aprovechando que en el acto estaba presente de manera virtual la presidenta de la JEP, Patricia Linares.



"Y ahí hago un llamado respetuoso a la Justicia Especial para la Paz y a la justicia transicional y es que con estas piezas de información no hay mucha investigación detallada que hacer porque la información está disponible y ante los ojos del mundo vimos cómo por años se reclutaban menores, necesitamos celeridad.



"¿Cuál es la celeridad esperada? La verdad, que los máximos responsables le digan al

país, mirando a los ojos, que patrocinaron esas conductas", insistió el Presidente.



Para Duque, la historia de este país requiere pasar páginas, pero pasarlas bien, lo que significa que los máximos responsables "tengan la hidalguía" de decirle a Colombia que no existe causa alguna ni ideología alguna para reclutar un menor, para perpetrar un secuestro para justificar un homicidio o un acto terrorista.

El mandatario, sin mencionar a nadie, pidió que haya justicia para esos delitos, pero que además sea proporcional porque se está hablando de crímenes contemplados en la justicia internacional.



"Se necesitan actuaciones ante sus testimonios, que la reparación de esas víctimas tiene que ser real, con bienes", dijo el jefe de Estado, quien agregó que de acuerdo con la información de la Fiscalía "no hay una entrega real de los bienes para ejercer esas reparaciones".



Para Duque, si se logra verdad, justicia y reparación "estaremos dando pasos para que no haya repetición".



Eso si, el mandatario dejó en claro que los suyo no es un llamado a ninguna contienda ideológica "porque lo estoy haciendo en la defensa irrestricta de nuestra constitución".



El jefe de Estado dijo que esto debe servir como una motivación clara para que exista un apoyo institucional. Y dijo que se pueden tener discrepancias en la democracia y que se puede, en medio de la colaboración armónica, tener discusiones propias que respondan a las necesidades de la ciudadanía entre poderes, pero aseguró que hay que proceder y "rápido".



El mandatario dijo que los niños son reclutados para servir a causas como la del tráfico de drogas, para la extracción ilegal de minerales de unas organizaciones que se convierten en estructuras permanentes del crimen. "Que no vengan ahora a hablar de estructuras ocasionales, cuando sabemos que ellos participan en el tráfico de precursores químicos, en lavado de dineros, que participan además en laboratorios sofisticados y tienen rutas establecidas", dijo.



También aseguró que uno de los mayores responsables del reclutamiento de menores en la zona de frontera, con la connivencia desde el otro lado de la frontera, son las disidencias de las Farc.



Y tras esto, sin mencionarla, volvió hacer referencia a la justicia transicional.

Dijo que "criminales" como 'Iván Márquez', el 'Paisa', 'Jesús Santrich', como 'Romaña' o como 'Iván Mordisco' "se burlaron de la justicia colombiana, se burlaron mandando cartitas para dilatar los llamados que se le hicieran por la justicia transicional".



Duque dijo estar convencido de que si se hubieran aplicado los incidentes de incumplimiento a tiempo, se les hubiera quitado la velocidad con la que querían retomar esas conductas criminales.



"Pero los combatiremos con el Estado, los enfrentaremos con toda la institucionalidad, porque no vamos a permitir que vuelvan y que retomen esas conductas", agregó.

En qué consiste la estrategia

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, dado a conocer en diciembre de 2019, entre julio de 2016 y diciembre de 2019, se confirmaron cerca de 1.000 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en las que se destaca el reclutamiento y la utilización de 672 adolescentes entre los 13 y 17 años en un total de 307 incidentes en 12 departamentos del país.



Dentro de los responsables de estos hechos se destaca el Eln , grupos disidentes de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el EPL y los ‘Caparros’.



Según el Gobierno, 'Súmate por mí' llevará a los niños, niñas y adolescentes a la escuela, a entornos saludables y seguros, a escenarios deportivos, culturales y recreativos; brindará asistencia psicosocial a aquellas familias que hayan sido víctimas del reclutamiento de alguno de sus hijos y las apoyará económicamente para la realización de programas de emprendimiento. Además de la promoción de los derechos humanos y los derechos de los niños.



La estrategia tiene tres importantes componentes: los programas financiados por el Fondo Multidonantes, que abarca una inversión de $ 13.959 millones y en el que Unicef y la OIM son los implementadores; la articulación interagencial del plan de acción en el que 22 entidades de la Ciprunna orientarán trabajos en 200 entidades territoriales (197 municipios y 3 corregimientos) y la cooperación con Usaid que se focalizará en 15 municipios. Estos proyectos cobijarán a cerca de cinco millones de niños, niñas y adolescentes del país.



La iniciativa, de acuerdo con el reporte oficial, comprende asistencias psicosocial, promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entornos saludables, cultura y deporte y proyectos económicos para familias.



Está previsto que el programa llegue a cerca de cinco millones de niños, niñas y adolescentes y sus familias: también a 168 directivos docentes, voceros comunitarios y 103 entidades territoriales.



POLÍTICA

