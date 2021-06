Gobierno insiste en que deben suspenderse los bloqueos

Los bloqueos en las principales carreteras del país, son por ahora, el principal escollo a salvar en las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro, para poner fin a la difícil situación por la que atraviesa el país desde el pasado 28 de abril.



Mañana miércoles a las 9 de la mañana, según anunció el consejero presidencial Emilio Archila, el Gobierno le presentará al Comité del Paro su versión de la propuesta que los líderes del paro presentaron sobre sobre las garantías para la movilización y la protesta social.



También el Gobierno insistirá y reiterará la necesidad de que se levanten la totalidad de los bloqueos. Archila se fue por el lado de no meterle presión a este punto de la negociación negando que este fuera ‘un punto muerto’ en las conversaciones en el que ninguna de las partes quiere ceder.



“El que no quiere los bloqueos es el país, este no es un tema del gobierno”, dijo Archila, quien agregó que la insistencia en el levantamiento de los bloqueos se da luego de escuchas a los empresarios, a los campesinos, a las amas de casa y a las personas que han perdido sus empleos.



Agregó que el levantamiento de los bloqueos debe ser inmediato y no de forma gradual, al tiempo que recordó que esto es un delito y quienes incurren en él van a la cárcel. Esas personas no pueden abrogarse para sí la posibilidad de decidir quién puede circular o no por el país”.



Archila reiteró que esta solicitud la han hecho de manera respetuosa al Comité de Paro, que “debe evaluar, entender y señalar que los bloqueos no son una forma de protesta, que no son admisibles”.



Por último, el Consejero Presidencial explicó que esa solicitud para levantar los bloqueos es para que el Comité proceda en los escenarios donde influencia. “No les estamos pidiendo ningún imposible, no les estamos pidiendo que actúen respecto de aquellos sobre los cuales ellos no tienen control”.



