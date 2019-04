Gobierno insiste en preocupación por tema de la extradición en la JEP

El Gobierno dejó ver este miércoles en el Congreso que sigue preocupado por el tema de la extradición en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la justicia transicional que se ha planteado salvar.

En la noche del martes, el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, el partido del jefe de Estado, habló del tema en la plenaria del Senado, en la cual se definió que los reparos presidenciales serán debatidos y votados el próximo lunes.“Nosotros sí tenemos un interés legítimo en que esto tome algún tiempo, porque creemos en la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para, por lo menos, poder aprobar dos de las objeciones: la que tiene que ver con la extradición y la que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso”, afirmó Uribe.

Hay la posibilidad de acabar con la extradición, que ha sido una herramienta de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. FACEBOOK

TWITTER

Su preocupación fue retomada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien este miércoles pidió, también, que al menos esas dos objeciones sean aprobadas por la plenaria del Senado.



“Han ocurrido hechos gravísimos que han sido denunciados en los últimos días por los medios de comunicación. Hay la posibilidad de acabar con la extradición, que ha sido una herramienta de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Esa sombra en la extradición, de querer meterse por las rendijas en los procesos de paz, siempre aparece y es la oportunidad para que los partidos políticos reflexionen y digan ‘no podemos acabar con la extradición’”, afirmó Gutiérrez.

La preocupación, que fue alertada hace dos semanas por el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, radica en un artículo de la ley estatutaria de la JEP, sobre la cual se presentaron las objeciones presidenciales.



Según afirmó Martínez en una audiencia pública sobre las objeciones, hace dos semanas, luego de que el proyecto de ley salió de su revisión en la Corte Constitucional apareció un “articulejo” en el que se “dice que no se concederá la extradición a otras personas que estén ofreciendo verdad” sobre el conflicto y que no hayan tenido una participación directa en el mismo.



Ese día Martínez afirmó que el que “está solicitado en extradición” es el narcotraficante, un tercero, “que no fue parte del conflicto” y “al que dieron ese artículo para acabar con la extradición por la puerta de atrás”.



En la noche del martes, el expresidente Uribe propuso un “acuerdo mayoritario en Senado” para salvar, “por lo menos”, dos de las objeciones, una de ellas relacionada con el tema de la extradición, lo que fue retomado también por la Ministra del Interior, este miércoles.



En ese sentido, la funcionaria reiteró este miércoles el llamado que el Gobierno les ha hecho a diferentes sectores políticos, en especial al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, y al exministro Germán Vargas, jefe natural de Cambio Radical, para que acompañen al Ejecutivo en estas objeciones.



“Les hicimos, desde el Gobierno, un llamado a los partidos políticos para que se revisen las graves denuncias que hay hecho el Fiscal General. Los convocamos. Esperamos que haya una reacción. Sabemos que el Partido Liberal, Cambio Radical, ‘la U’ más allá de un debate político tienen una preocupación de país y es que no puede, por la puerta de atrás, cerrarse la puerta de la extradición”, aseguró la Ministra.





POLÍTICA