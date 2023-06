Ante el bloqueo en el Congreso que enfrentó la agenda del presidente Gustavo Petro en los últimos días del primer año legislativo, Gobierno y afines ya han comenzado a hablar de una nueva estrategia para acercarse de nuevo a los partidos de su antigua coalición.



Tras el hundimiento del acto legislativo que legalizaba el consumo de cannabis de uso adulto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que no incluir las reformas sociales en el decreto de sesiones extraordinarias tiene como objetivo aprovechar el receso del Congreso para buscar un diálogo con los partidos.



También han tenido pronunciamientos similares los que hasta el 20 de julio serán presidentes del Congreso: Alexander López (Senado) y David Racero (Cámara). La cabeza del Senado reconoce que los puntos más importantes de la agenda legislativa del Gobierno (reforma tributaria y Plan Nacional de Desarrollo) salieron adelante a través de consensos, en el marco de la antigua coalición de gobierno, y dice que van a apostarle de nuevo al consenso.

Alexander López, Luis Fernando Velasco y David Racero.

“Ha sido una indicación del propio presidente Petro. Se acordó avanzar nuevamente en reforzar los acuerdos con los aliados. También empezamos a tender puentes con el Partido Conservador, ya nos reunimos con ellos esta semana y están listos para mantener su apoyo al Gobierno y la agenda legislativa”, le dijo López a EL TIEMPO.



Además contó que “hay voluntad y acordamos en este receso legislativo trabajar hasta el 20 de julio las tres reformas en mesas técnicas y políticas que nos permitan volver a los acuerdos y a sacar adelante este tipo de reformas”.



En el mismo sentido, en rueda de prensa, Racero destacó la necesidad de consensos para sacar adelante proyectos represados en el Congreso y otros que presentarán desde el 20 de julio. No obstante, habló de condiciones: “Las reformas no se negocian; se acuerdan, sí, pero no se venden”.



No solo son las cabezas más representativas de las fuerzas que rodean al Gobierno. Desde distintos sectores del Pacto Histórico confirmaron a este diario las intenciones de volver a consolidar un bloque afín a la administración Petro. “Tenemos que reconstruir la coalición, estamos esperando la línea del Presidente”, expresó un congresista de dicha colectividad, que añadió que se ha llegado a la conclusión de que existe una “necesidad de volver a armar la coalición”.



Desde la misma Presidencia han salido directrices guiadas a ese fin. En una reunión privada del 5 de junio el primer mandatario les habló a tres de sus alfiles (Alexánder López, María José Pizarro y David Racero) sobre la necesidad de construir una coalición.



También lo habría mencionado en un consejo de ministros celebrado en esa jornada.



El mensaje de tender puentes no es de exclusividad del Poder Ejecutivo. Distintos sectores políticos han emitido mensajes en esa línea. Uno de los primeros fue el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, quien envió una carta en la que cuestionó algunas expresiones del primer mandatario, y “su lenguaje beligerante”, pero al mismo tiempo hizo un llamado para acercar posiciones.



“Estamos preparados para concretar acuerdos y sentar bases para el diálogo en el que participen diversos sectores de la sociedad, no para regaños ni respuestas agresivas, ni amenazas sobre hechos a los que somos totalmente ajenos”, expresó Gaviria.



En el Partido Conservador también hay un llamado al diálogo, aunque con la salvedad de que la colectividad “no es, ni será notario, es un partido adulto”. Bajo esta premisa, el presidente del directorio, el senador Efraín Cepeda, le dijo a EL TIEMPO: “Las recetas unilaterales polarizan, el camino es escuchar al pueblo y a los partidos. Las reformas deben nacer desde el Congreso, que es la expresión de los ciudadanos; el Gobierno no puede desconocerlo”.

César Gaviria, del Partido Liberal; Efraín Cepeda, del Conservador, y Dilian Francisca Toro, directora de 'la U'

En la Alianza Verde, el senador Ariel Ávila considera que la fórmula para recuperar la gobernabilidad y destrabar la agenda legislativa pasa por varios puntos. El primero, dice, debe ser revisar la agenda y priorizar proyectos que tienen más chance de respaldo entre los partidos.



En segundo lugar, la necesidad de “hacer una nueva coalición”. Aunque hizo la claridad de que esto no solo debe ser voluntad del Gobierno, sino que los partidos Liberal, Conservador y ‘la U’ deben entender que no solo es pertenecer a la coalición sino apoyar los proyectos del Ejecutivo.



El senador Humberto de la Calle, que se ha declarado independiente, apuntó que la receta pasa por tender puentes, pero que antes de ellos debe haber un alto en el camino desde el Ejecutivo para reflexionar sobre sus verdaderas intenciones.

“El Gobierno debe ponerse de acuerdo consigo mismo. Hay un doble lenguaje. El presidente del Senado dice que han sido objeto de estigmatización y deben buscar un acuerdo, pero entre tanto el Presidente utiliza un lenguaje contrario a esa idea”, dice De la Calle.



Y agrega que el Presidente “lo que hace es señalar que quienes están en su contra son marionetas de la oligarquía. El Gobierno debe ver cuál camino seguir. Si es por el acuerdo, el ejemplo debe comenzar por el propio Presidente”, expresó. El curtido líder político cuestiona que mientras sus alfiles hacen llamados a acuerdos, Petro regresa de inmediato “a la versión más radical”.“El Presidente tiene que admitir que existen controversias y discrepancias que son de buena fe y hacen parte de la discusión democrática”, concluye.

En la oposición también hacen un llamado al Gobierno para que busque la conciliación, aunque consideran que Petro ha dado pocas señas en este sentido. “Para construir hay que dialogar y para consensuar hay que ceder”, dice David Luna, senador de Cambio Radical. “El diálogo siempre es bienvenido y necesario. De los disensos se construyen los consensos. Lo preocupante es que el presidente Petro no oye ni acepta opiniones o propuestas distintas”.



Y anticipa que la poca acogida a propuestas alternas a la reforma de la salud y el anuncio de que se radicará el mismo texto de reforma laboral muestran la poca voluntad de tender puentes.



En ese mismo sentido, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe dice que “mientras el Gobierno siga con una actitud radical y caprichosa, mientras siga de manera arbitraria utilizando la mayoría en el Congreso, va a ser muy difícil que salgan reformas positivas”.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático

Expresó que el camino es conciliar y encontrar puntos en común para que los proyectos que se aprueben garanticen lo mejor para el país. No obstante, afirmó que no ha visto esta voluntad en el jefe de Estado. “No veo salida porque veo el talante del Gobierno. No encuentro ningún elemento que permita anticipar un cambio, cada vez se radicaliza más. Es la perpetuación de ese carácter del Presidente”, agregó Uribe.



¿Qué dicen los analistas sobre la ruta que debería tomar el Gobierno? “Debe tratar de recomponer unos acuerdos políticos que le den cierta garantía a la hora de las votaciones. Debe abrir conversaciones con ‘la U’, liberales y conservadores. Incluso, se debe abrir a diálogos con Cambio Radical”, afirma el analista y politólogo Jorge Iván Cuervo.



Y destaca que el tema gira alrededor de los consensos, aunque no solo con los sectores políticos. “Aún le quedan dos reformas sociales, y para su trámite el Ejecutivo tiene que construir consensos políticos y técnicos antes de los debates. Debe ir con los gremios y sentarse con ellos para hablar y conciliar”, afirma Cuervo.



Expertos en temas políticos señalan también que los ministros deben entender cómo funciona el Congreso y no cometer los errores que fueron abundantes en el final de legislatura y que contribuyeron a los magros resultados para el Gobierno.



Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA