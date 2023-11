Atención: Gobierno habría frenado el reajuste en el cobro de los peajes para este año

A principios de noviembre, el Ministerio de Transporte dio a conocer el borrador del proyecto con el que se iba a incrementar gradualmente el precio de los peajes en Colombia, durante diciembre de este año y enero de 2024.



Ante la decisión, los transportadores de Fedetranscarga hicieron un llamado al Gobierno, argumentando que la medida traería "efectos nocivos", teniendo en cuenta la coyuntura.



En un comunicado, los transportadores señalaron que el transporte en el país "se enfrenta a un alza que aunada al aumento del salario mínimo, la puntual disminución de los volúmenes de carga a transportar en razón del detrimento de las importaciones y las exportaciones".



En las últimas horas, se conoció que la Presidencia habría decidido frenar el reajuste de precios que empezaría desde el primero de diciembre de este año y lo dejaría para el 2024, según indicaron fuentes gubernamentales a RCN.



La decisión se toma a pesar de que el borrador que había pasado la cartera de Transporte decía que el mecanismo del incremento gradual "se debe establecer a más tardar el 15 de diciembre de 2023".

En dicho documento también indicaban que las tarifas que fueron cobijadas por el decreto 0050 de 2023 se incrementarían para el próximo año a partir del 16 de enero de 2024, de acuerdo con el IPC que se defina este 2023.



En medio de la polémica que se dio, el ministro de Hacienda se reunió con el gremio de los transportadores, quienes solicitaron aplazar el cobro, asegurando que estarían dispuestos a asumir el ajuste correspondiente al 2024 con el IPC en el que finalice el 2023, indicó el citado medio.



"Es mejor hacer una sola subida el próximo año, haciendo ese traslado al generador de carga", aseguró Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscagra.



Así las cosas, ya no se tendría contemplado el aumento para este fin de año, que sería el porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2022, el 13,12 %; valor que planeaban aumentar porque en este 2023 no hubo incremento por cuenta del congelamiento que ordenó el mismo Gobierno.



Todavía falta que el Gobierno haga oficial el anuncio, sea desde la Presidencia o la cartera de Transporte.

