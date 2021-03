Gobierno deja en firme decreto que regulariza a migrantes venezolanos

El presidente Iván Duque firmó este lunes, en la Casa de Nariño, el decreto por medio del cual se crea el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos, que garantizará la atención humanitaria de las personas que huyen del vecino país por la situación económica, social y política.



Con esto, en tres meses comenzará a funcionar el primer paso para que los migrantes puedan tener el Permiso por Protección Temporal que es el Registro Único de Migrantes Venezolanos.



Este Estatuto permite el tránsito de los migrantes venezolanos, que se encuentran en el país, quienes tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.



Esta medida busca proteger a la población migrante que se encuentra actualmente en condiciones de irregularidad, teniendo en cuenta que se trata de la población más vulnerable, medida que adicionalmente desestimula la migración irregular con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma.



El presidente Iván Duque señaló que esto se hace porque, mientras en otros países hay xenofobia, "nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad" y el país "debe marcar un referente".



Por eso, el Jefe de Estado advierte que esta medida combate problemas estructurales, como garantizar la protección social de los migrantes, que "muestra una política migratoria para el siglo XXI".



"Es el más grande hecho de paz en el manejo de crisis migratoria en el planeta ", remató.



El mandatario además reiteró su llamado a la comunidad internacional para que esta medida se pueda replicar en otros países de la región.



El Estatuto aplica a los migrantes venezolanos que deseen permanecer de manera temporal en el territorio nacional, y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:



1. Encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP), Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) vigente, cualquiera sea su fase de expedición, incluido el PEPFF.



2. Encontrarse en territorio colombiano de manera regular como titulares de un Salvoconducto SC-2 en el marco del trámite de una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.



3. Encontrarse en territorio colombiano de manera irregular a 31 de enero de 2021.



4. Ingresar a territorio colombiano de manera regular a través del respectivo Puesto de Control Migratorio legalmente habilitado, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas migratorias, durante los primeros dos años de vigencia del presente Estatuto.



Además, este es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que permite llenar los vacíos existentes en este régimen, con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica, y es un acto que refleja el compromiso gubernamental con la protección de los derechos humanos.



Hay que resaltar que el Gobierno podrá prorrogar o dar por terminados los efectos del Estatuto en cualquier momento, en virtud de la facultad discrecional que le asiste en materia de relaciones exteriores.



¿Qué sigue ahora?

Migración Colombia debe reglamentar este decreto, lo cual tardará alrededor de 90 días. Tras ello comenzará el proceso de registro de los migrantes venezolanos.

Comunidad internacional celebra el Estatuto

Luego del anuncio del Presidente Duque, fueron muchas las voces que se escucharon en el mundo respaldando el sentido humanitario de la medida para la atención de los migrantes.



Su Santidad, Papa Francisco



“Esto no lo hace un país muy rico, súper desarrollado. No, lo hace un país con muchos problemas de desarrollo, de pobreza, de paz y casi 70 años de guerrilla... Pero, incluso, con este problema tuvo el valor de mirar a estos migrantes y hacer este Estatuto”, afirmó el Pontífice, quien manifestó, además: “¡Gracias a Colombia! ¡Gracias!”.



Presidente de Estados Unidos, Joe Biden



En una carta enviada al Presidente Duque, el Mandatario estadounidense dijo: “También quiero aplaudir su decisión de proporcionar el estatus legal de protección temporal a los más de 1,7 millones de migrantes venezolanos que han llegado a Colombia para escapar de la violencia y el sufrimiento del régimen venezolano. Lo correcto no siempre es lo más políticamente conveniente, pero es el sello distintivo del verdadero liderazgo”.



Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres



Envió un mensaje, en el que felicitó al Jefe de Estado por esta decisión, la cual calificó como un “importante acto de solidaridad”. En el documento, leído en el acto por la Representante Residente del PNUD en Colombia, Jessica Faieta, el Secretario Guterres afirmó que el Estatuto permitirá que “aproximadamente un tercio de los 5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en la región puedan acceder a servicios y contribuir a la economía colombiana”.



Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi



“Estamos en presencia de un gesto histórico”, dijo el funcionario, quien agregó que se trata del “gesto humanitario más importante que se haya hecho en el continente desde 1984”, cuando se expidió la Declaración de Cartagena para la Protección de los Refugiados de América Central, México y Panamá.



Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg



Resaltó que Colombia es líder mundial en materia de política migratoria y calificó como valiente la presentación del Estatuto. “Presidente Duque, este día es un hito, es histórico para la región y el mundo. En nombre de Estados Unidos aplaudo la decisión valiente de Colombia y de su Gobierno de ofrecer a los venezolanos un estatus de protección temporal, lo cual sienta un precedente”, manifestó. Y, añadió: “Colombia se ha convertido en un líder mundial en el tratamiento de refugiados y migrantes”, en medio de una pandemia.



Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart



Aseguró que estaba en presencia de una decisión “solidaria, valiente y sin precedentes”. “Ofrecer un Estatuto de Protección Temporal a los Migrantes Venezolanos regulares e irregulares en Colombia es una decisión humanitaria que va literalmente a mejorar la vida de más de un millón de personas. Me siento orgullosa y honrada de compartir este momento”, concluyó.

