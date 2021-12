El Gobierno exigió este domingo a disidentes de las Farc que liberen al patrullero de la policía Tomás Andrés Blanco, que fue secuestrado el viernes anterior en una zona rural del municipio de El Rosario, en el departamento de Nariño.



“Con respecto a los hechos del secuestro del patrullero Tomás Blanco en Nariño, a él toda nuestra solidaridad, todo el acompañamiento a su familia. Que sepan las disidencias de las Farc que cometen ellas un crimen de lesa humanidad, infringen el derecho internacional humanitario (DIH)”, expresó el ministro de Defensa, Diego Molano.

Agregó: “Tienen que liberarlo ya y respetar su vida. La fuerza pública seguirá con las operaciones en la zona hasta liberarlo, hasta desmantelar esa organización que no solamente afecta la libertad de nuestros policías, sino que genera violencia y temor en Nariño”.



Exigimos que los criminales de las disidencias de las Farc le respeten la vida al patrullero Tomás Andrés Blanco, que fue secuestrado en Nariño. La Fuerza Pública hace acompañamiento a sus familiares. ¡Libérenlo ya! @Region4Policia @PoliciaColombia pic.twitter.com/FgrXVQciiX — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) December 26, 2021

Blanco fue secuestrado cuando viajaba en un autobús por las carreteras del municipio de El Rosario.



Justamente el sábado se conoció una prueba de supervivencia del uniformado, un video en el que aseguró que fue secuestrado por un grupo conocido como la columna Franco Benavides.



Esta es la prueba de supervivencia. Foto: De video

“La invitación es a (...) que el Gobierno Nacional se siente a dialogar con la columna móvil Franco Benavides (...) Del mismo modo, me dejan claro que si esto no es posible, mi integridad se verá afectada”, dijo el uniformado, que en el video aparece amarrado de manos y acompañado por dos disidentes armados.



El alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, también exigió la liberación del policía y dijo que sus secuestradores conforman “un grupo narcoterrorista”.



“Es una banda de delincuentes con la que el Gobierno no se ha sentado ni se sentará a tener interlocuciones, mucho menos utilizando la vida de los seres humanos para sus propósitos delictivos”, expresó Restrepo.



Al menos 21 civiles están secuestrados por grupos armados ilegales en Colombia, dijo el martes pasado el defensor del pueblo, Carlos Camargo, que pidió su liberación y que no se siga cometiendo este delito.



De acuerdo con la entidad, el mayor número de secuestros ha ocurrido en Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, con 6 casos, 5 de ellos en el municipio Ocaña.



Le siguen los departamentos Guainía (5); Arauca (4); Santander y La Guajira (2), y Cesar y Casanare (1).



