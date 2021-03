Gobierno envía carta a México por maltrato a colombianos en aeropuerto

El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, aseguró este miércoles que la canciller Claudia Blum le envió este martes una carta personal a su homólogo mexicano, en la que le expresa la gravedad de la situación que viven los colombianos al ingresar a ese país.



Esto debido a que en los últimos días se han conocido diversas denuncias de maltratos y humillaciones a colombianos en la zona de Migración en el aeropuerto de México, y muchos de ellos terminan siendo inadmitidos.



Incluso algunos han señalado que les han quitado sus pertenencias, teléfonos, hasta los cordones de los zapatos. Otros señalan que han estado retenidos por más de 12 horas, les quitan el pasaporte, no los dejan comunicarse con nadie y ni siquiera ir al baño.



Sin dar mayores detalles sobre la misiva “por respeto a esa comunicación diplomática”, aseguró que se trata de "un tema gravísimo, por supuesto lo entendemos, pero quiero resaltar que el número de colombianos que usualmente llegan a México por diferentes razones se acerca a más de medio millón cada año y lógicamente la inadmisión de algún colombiano nos preocupa, y más si va con denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Cada denuncia tiene una respuesta, no se quedan en el aire”, señaló en entrevista con La W.



Asimismo, agregó en la emisora que luego instaurarse una mesa de trabajo en 2019 con autoridades de Colombia y México para crear una ruta que aminore los casos y estos sean tratados bajo el máximo respeto, los cónsules van a las mesas de derechos humanos en México para hablar de ese tema.



Echeverri agregó que de los 600.000 colombianos que viajan al año a México, 4.500 fueron inadmitidos el año pasado.



“Ha habido progresos, hay una mesa de trabajo que sigue funcionando y nuestro equipo de asuntos consulares se reúne con las autoridades mexicanas permanentemente, tenemos reuniones con el comisionado de Migraciones”, señaló.



El embajador señaló, frente a las inadmisiones, el cónsul en México “casi que pernocta los fines de semana en el aeropuerto” tratando de apoyar a los colombianos.



Hay que señalar que actualmente no es necesario para los colombianos tener una visa para ingresar a México.



REDACCIÓN POLÍTICA

Si tiene alguna denuncia o ha sido víctima de maltrato en México escríbanos a luimer@eltiempo.com