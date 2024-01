Gobierno, en busca de dineros para la educación / En Secreto

Luego del cónclave, fuentes de Palacio también revelaron que el presidente Petro les habría pedido a sus ministros un esfuerzo adicional para conseguir 6 billones de pesos para financiar los 500.000 cupos para educación superior gratuita que prometió. El problema es que no hay infraestructura ni plata para acometer semejante tarea. Y de los 6 billones de pesos solo se habrían podido recaudar, hasta ahora, 800.000 millones.

La relación de los palacios

El presidente Gustavo Petro y el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Prensa Carlos Fernando Galán

En el pasado cónclave del presidente Gustavo Petro con su gobierno quedó claro que las relaciones con Bogotá no serán color de rosa. Y una de las razones es porque el primer mandatario no está dispuesto a cofinanciar obras como la troncal de la calle 13, entre otras, pues no quiere “hacerle favores” a la alcaldesa Claudia López. Dicen los asistentes que, por fortuna, el ministro de Transporte, William Camargo, se ha encargado de aclararle al Presidente que hay compromisos ineludibles, no solo en la capital sino en el resto del país. La idea del Gobierno es que toda obra pública encuentre varias fuentes para su financiación, entre ellas la valorización.

Movimientos en Asocapitales

Cumbre de Asocapitales Foto: Archivo Particular

A finales de febrero la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) elegirá, en asamblea, a su próximo presidente. Por lo pronto ya suenan algunos nombres y entre varios de los alcaldes que se posesionarán mañana prima la idea de que debe ser alguien que garantice una buena relación entre la Asociación y el Gobierno Nacional.

‘No nos dejemos radicalizar’

Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia Foto: @anibalgaviria

A pocas horas de dejar su cargo, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le dijo a EL TIEMPO que se dedicará los primeros meses del nuevo año a estudiar en el exterior y que luego comenzará a promover una serie de reflexiones. Entre ellas, según explicó, está la de insistir en el mensaje de no permitir que la radicalización se tome el país. “No nos dejemos radicalizar” será su consigna.

La deuda carcelaria

Mujeres reclusas en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá Foto: Juan B. Díaz/EL TIEMPO

A comienzos de enero, delegados de la Corte Constitucional, del Inpec y de otras entidades van a reunirse en Bogotá para tocar un tema central que les dejó este año: el incumplimiento de varias autoridades locales en relación con la construcción de centros de detención transitoria, obras en las que se evidenció una demora en general. Las únicas ciudades que se salvaron porque tuvieron algún avance fueron Medellín y Bogotá. La cita será de mayor importancia debido a que el país tiene un estado de cosas inconstitucional aún por resolver.

Nombramientos de Galán

Carlos Fernando Galán recibiendo su credencial como alcalde Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Algunos se han preguntado por qué el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se ha demorado tanto en nombrar a todo su equipo de gobierno. La respuesta es que ha sido cuidadoso en encontrar perfiles técnicos, otros no han aceptado por distintos motivos y con algunos más ha tenido que precisar temas específicos. Y, claro, no ha faltado uno que otro político ‘molesto’ por no ser tenido en cuenta. Por lo pronto, Galán, quien asumirá mañana como mandatario, sigue anunciando a su equipo a través de redes sociales.

La posesión de Andrés Julián

Andrés Julián Rendón, Gobernador electo de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tendrá mañana una posesión llena de simbolismo. El lugar elegido fue el municipio de Cisneros, a donde llegará en helicóptero, pero se desplazará hasta la primera estación del ferrocarril de Antioquia –evocando el progreso y desarrollo– en un carro Nissan de 1977 que ha pertenecido a su familia durante varios años. Allí será el acto. Además, hará una promesa sobre una de las copias más antiguas de las partituras del himno, que fue prestada por el Museo de Antioquia.



