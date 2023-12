Gobierno emitió el decreto que oficializa la salida de Martha Lucía Zamora

Este lunes 18 de diciembre el Gobierno Nacional oficializó la salida de Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.



El ministro de Justicia, Néstor Ozuna, firmó el decreto 2148 con el cual se acepta la renuncia de Zamora, quien salió de la Casa de Nariño tras una polémica con el canciller Álvaro Leyva.



(Además: Hoy arranca cónclave del Gobierno Petro: ¿de qué se trata la reunión estratégica?)

El decreto, además, encarga a Paula Robledo Silva de la entidad hasta que se haga un nombramiento en propiedad.



"Acéptese la renuncia presentada por la doctora Martha Lucía Zamora Ávila, identificada con cédula de ciudadanía número xxx al empleo de Directora General, Código E3, Grado 8, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado", dice el documento.



(Lea: ¿Qué impacto tiene en el proceso de paz acuerdo con el Eln para suspender el secuestro?)

Facebook Twitter Linkedin

Martha Lucía Zamora y Álvaro Leyva. Foto: Archivo particular

Y agrega: "Encargar a la doctora Paula Robledo Silva, identificada con cédula de ciudadanía número xxx , Directora Técnica de Agencia, Código E4, Grado 04, del empleo de Directora General, Código E3, Grado 8, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin perjuicio del ejercicio de las funciones propias de su cargo".



(Otra noticia recomenda: Iván Name: ‘No vamos a tramitar la reforma de la salud de manera apresurada en Senado’)



Zamora renunció a su cargo tras diferencias con Leyva. Según la exfuncionaria, el jefe de la diplomacia colombiana estaba "supremamente descompuesto" cuando le habló a la exdirectora sobre la demanda interpuesta por Thomas Greg & Sons por la licitación de los pasaportes.



"Jamás me habían pedido la renuncia como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p.m. y me la reiteraron a las 5:00 p.m.", aseguró Zamora en su cuenta de X.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA