Una oferta de cese al fuego le hicieron algunas bandas criminales al Ejecutivo electo, encabezado por el presidente Gustavo Petro, entre otras propuestas. Sin embargo, este ofrecimiento no estuvo exento de condiciones: "En la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel", solicitaron.



Frente a esta carta firmada por los herederos de 'Otoniel' (Clan del Golfo), los 'Caparros', los 'Rastrojos', los 'Shottas' (de Buenaventura), la banda La Inmaculada (de Tuluá) y Los Mexicanos (de Quibdó), el Gobierno electo no se ha pronunciado oficialmente. Fuentes cercanas a Gustavo Petro le expresaron a EL TIEMPO que, por el momento, no hay respuesta.



Estas bandas criminales, que podrían contar con alrededor de 3.000 integrantes, ofrecieron desarmarse "en el momento indicado" y aseguraron que están "dispuestos a pedir perdón" y aportar "verdad total e integral".



Además, propusieron "no repetir los actos criminales", "cumplir con la justicia restaurativa" y "unirse con las instituciones para proteger el medio ambiente".

Roy Barreras, presidente del Senado, habló de los grupos armados durante su posesión. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Quien sí se pronunció al respecto fue el presidente del Senado, Roy Barreras, durante su discurso del miércoles, 20 de julio.



Desde el Legislativo, Barreras les hizo un llamado a los grupos armados a dejar las armas, a respetar la vida de los civiles y líderes sociales y dijo que este Congreso "les dará una oportunidad, en algunos casos, a través de las adecuaciones necesarias en el sistema de justicia transicional y, en otros, a través de disposiciones normativas que faciliten su sometimiento a la justicia ordinaria".



