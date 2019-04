Gobierno e indígenas ultiman detalles para levantar los bloqueos

El Gobierno Nacional y los líderes de la minga indígena del Cauca lograban en la noche de este viernes un principio de acuerdo para darle fin a los 26 días de protestas, que se han caracterizado por el bloqueo de la vía Panamericana.

Al cierre de esta edición, EL TIEMPO estableció que el Gobierno redactaba un acta de los compromisos adquiridos y la ruta de trabajo a seguir después de cuatro días de negociaciones en el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao (Cauca), y los indígenas, por su parte, discutían cómo sería el desbloqueo de la vía.



El primero en dar a conocer la noticia sobre el avance de los diálogos –que en varias oportunidades fueron suspendidos– y que están encabezados por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue el gobernador del Cauca, Oscar Campo, quien celebró en su cuenta de Twitter el principio de acuerdo: “Este será el punto de partida que pone fin a un paro de 27 (este sábado se cumplieron) días en el Cauca”.

Celebro el acuerdo alcanzado por la Mesa de Negociación en Mondomo, entre el Gobierno Nacional y la Minga indígena y campesina. Este será el punto de partida que pone fin a un paro de 27 días en el Cauca. — Oscar Campo (@1oscarcampo) 6 de abril de 2019

Campo destacó el esfuerzo de las partes en las últimas horas y dijo que se está consolidando el acuerdo.



Fuentes del Gobierno le dijeron a este diario que más que una negociación fue una concertación. Aseguraron que los indígenas entendieron la dimensión del capítulo exclusivo para estas comunidades incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, que contempla una inversión de 10 billones de pesos en el cuatrienio.



Los nativos le reclamaban 4,6 billones de pesos adicionales, pero luego de la exposición aceptaron 800.000 millones de pesos para inversiones y planes productivos.



De igual forma, los indígenas discutieron este viernes cómo sería el procedimiento para despejar la vía, pues su intención era levantar los obstáculos y para ello piden dos días.

No obstante, el Gobierno esperaba la fecha y la hora de confirmación del desbloqueo de la vía para confirmar cuándo viajará el presidente Iván Duque a encontrarse con la minga.



En varias oportunidades el jefe de Estado ha manifestado que solo se reunirá con los indígenas del Cauca cuando no haya vías de hecho, como lo es el bloqueo de la Panamericana.



“No se puede acudir a las vías de hecho para poder reivindicar derechos, porque eso significa que los derechos de unos están por encima de los derechos de los demás. He dicho que sin vías de hecho, allá estará el Presidente”, ha señalado Duque.



La ministra Gutiérrez, junto con la directora de Planeación, Gloria Alonso, han estado en las comisiones técnicas que se conformaron para el diálogo con la minga.



El proceso ha estado rodeado de momentos tensos y levantadas de la mesa, incluidos situaciones dramáticas como la muerte del policía Boris Alexander Benítez, del Escuadrón Antidisturbios (Esmad), el 19 de marzo; y del indígena Deiner Ceferino Yunda Camayo, el 2 de abril.

POLÍTICA Y POPAYÁN