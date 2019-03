Gobierno e indígenas del Cauca acordaron el inicio de negociaciones

Después de más de tres horas de conversaciones, el Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y los representantes de los indígenas del Cauca, acordaron la instalación de una mesa técnica de trabajo que permita darle fin a las protestas y bloqueos en la vía Panamericana, que acumulan 10 días.

La delegación del Gobierno Nacional llegó hasta Santander de Quilichao para tratar, una vez más, de concertar una reunión con los líderes de la minga y, al parecer, las puertas del diálogo comienzan a abrirse.



El objetivo la visita era conocer si, tras el encuentro de este miércoles con los delegados de la minga, los jefes indígenas aceptarán reunirse con los enviados del presidente Iván Duque, en cabeza de la ministra Gutiérrez.



La Ministra se encontró con el equipo técnico de la minga indígena del Cauca en la vereda Mandivá y allí acordaron el comienzo de los diálogos.

En la vereda de Mandiva inicia diálogo con indígenas del @CRIC_Cauca. Hay que evaluar los acuerdos que existen y cómo vamos a destinar los recursos para cumplir de manera responsable. pic.twitter.com/l9P6cY7HKL — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) 21 de marzo de 2019

“El Gobierno sigue dispuesto a conversar. Ha solicitado, indiscutiblemente, que se levanten los bloqueos en las vías y esperamos que en las próximas horas podamos empezar a revisar la situación directamente con los indígenas”, afirmó la Ministra antes de viajar.



En el encuentro del miércoles ambas delegaciones discutieron posibles puntos para llevar a cabo una conversación. Sin embargo, fue clara en que el Gobierno no puede llegar a un sitio donde haya vías bloqueadas.

“El Gobierno no va a la minga, nosotros rechazamos los actos de violencia que se han generado contra la Defensoría del Pueblo y contra la Fuerza Pública, que llevó a la muerte de un policía, razón por la cual el Gobierno no estará en la minga. Esperamos que podemos conversar en los sitios donde no hay bloqueos”, explicó Gutiérrez.



La mesa permitirá explorar los mecanismos que permitan darles fin a los bloqueos. “Nosotros exigimos garantías para las personas que están por fuera de esta protesta. Respetamos este derecho, siempre y cuando, no se le cause perjuicio a terceros”, dijo Gutiérrez.



En el acta conocida de la reunión de este jueves se menciona, como primera conclusión, "la activación de una comisión de garantías de la protesta social" con participación de casi una veintena de garantes nacionales y extranjeros. Se dice también que "esta mesa explorará la garantía de derechos para los mingueros y una ruta de desbloqueo como garantía a terceros".



También se señala que el Gobierno se comprometió a no hacer sobrevuelos en la noche de este jueves en la zona de la minga y los mingueros, a no hacer nuevos bloqueos.



Otro punto habla de "establecer una ruta de trabajo para el tratamiento temático de los puntos presentados por la minga", lo cual debe desembocar en la designación de delegados de ambas partes que tengan poder decisorio.



Una ruta adicional de trabajo -dice el documento- avanzará en el protocolo "para la venida del presidente (Duque) para el diálogo político y reivindicativo con la minga social". Esta es una de las exigencias más reiteradas por los indígenas.



El documento, que tiene la firma de la ministra Gutiérrez; del comisionado de paz, Miguel Ceballos y de varios dirigentes indígenas, indica que todos frentes de diálogo deben activarse este viernes.



