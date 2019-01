La cruzada diplomática del Gobierno para cercar al Eln

Tras más de una semana de ofensiva diplomática del Gobierno colombiano para desconocer los protocolos de ruptura de la negociación con el Eln y exigir a Cuba que detenga y le entregue a los exnegociadores de esa guerrilla que están en la isla, el resultado de esta cruzada sigue siendo incierto.

El viernes 18 de enero, un día después del atentado del Eln en la Escuela de Policía General Santander, el cual dejó 20 cadetes muertos y unos 70 heridos, el Gobierno empezó una ofensiva diplomática para llevar ante la justicia a los líderes del Eln que están en La Habana. Pero pedir a los guerrilleros para judicializarlos desconoce los protocolos según los cuales, en caso de ruptura, el Gobierno facilitaría su regreso al país, garantizando que no sean detenidos de manera inmediata.



Esa misma noche, el presidente Iván Duque, en una intervención por televisión, dijo: “Agradecemos la solidaridad expresada por el Gobierno de Cuba el día de ayer, y hoy le pedimos hacer efectivas las capturas de los terroristas”.

Grupos al margen de la ley que se quieran someter a un proceso de paz van a pedir mayores

No obstante, Cuba y Noruega, dos de los garantes del proceso con el Eln, insisten en que los protocolos se deben cumplir. Mientras que Chile y Brasil, también garantes, respaldan a Duque en su petición de llevar ante la justicia a los responsables del atentado, aunque no se hayan pronunciado sobre los protocolos.



Noruega dice haber dado su palabra y la cumplirá: “Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos”, y “se toma muy en serio esta responsabilidad”, dice una nota diplomática firmada en Oslo.



Por su parte, Cuba pidió el viernes al Gobierno y al Eln que comiencen a coordinar cómo será el regreso de los 10 exnegociadores a territorio colombiano.



De esta situación hay opiniones encontradas. Unos aseguran que Colombia está actuando de la mejor manera, como el expresidente Andrés Pastrana, pero otros dicen que es un grave error.

Los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper coinciden en esta última mirada, entre otras razones porque en todos los procesos de paz hechos hasta ahora, y que fracasaron, siempre se cumplió con los procedimientos en caso de ruptura. “En el pasado se pactaron protocolos similares, y todos se cumplieron en forma estricta en diversos gobiernos”, aseveró Gaviria.



“El Gobierno no puede escudarse en el argumento peregrino de que no participó en la mesa de negociación porque, a la luz de esa consideración, los acuerdos con las Farc serían inválidos para este gobierno, y eso es inaceptable”, dijo Samper.



Pero el actual Ejecutivo piensa otra cosa. Duque dice que ese protocolo lo firmó otro gobierno, que no es una política de Estado y que, además, su deber es combatir el terrorismo y defender la Constitución.

“Le exigimos respetuosamente al Gobierno de Cuba que esos criminales sean entregados a la justicia colombiana, porque no existen protocolos para legitimar un acto de barbarie como el que se cometió”, insistió este sábado desde San Andrés.



Según el profesor de la Universidad del Rosario Enrique Prieto, Colombia es un país que siempre ha buscado la paz y ha cumplido en todas las negociaciones con los protocolos pactados para este fin, lo que “demuestra que –tanto la paz como los mecanismos para tratar de alcanzarla– sí son una política del Estado que, además, varios presidentes han llevado a cabo”, dijo.



El otro gran campo de discusión es la finalidad última de este discurso de desconocer los protocolos. Algunos expertos dicen que es sobre todo un discurso para ‘adentro’, es decir que lo que busca es mejorar la popularidad del presidente Duque con una postura de firmeza con el Eln y con Cuba. Una posición que en la práctica no tiene posibilidades de éxito, pero sí puede dar buenos réditos en las encuestas.



No obstante, otros analistas advierten que el asunto va más allá. Y que si bien la entrega es muy poco factible, lo que se busca es que la comunidad internacional endurezca su mirada y su actuar frente al Eln, para cercar políticamente ese grupo y, en especial, los países en donde puedan tener refugio. Algo parecido a lo que hizo a nivel internacional el gobierno Pastrana con las Farc tras la ruptura. Aunque hay que decir que Pastrana respetó los plazos para que las Farc salieran de la zona de distensión.

Sea cual sea la realidad, en este momento el tema representa un tremendo problema práctico. Después de lo dicho por Duque, es claro que el Gobierno se negará a facilitar el regreso de los guerrilleros al país, con lo cual tendrían que retornar vía Venezuela y, después, ingresar a territorio nacional de forma clandestina, sin protección alguna de garantes.



Ese podría ser el desenlace de la situación si se tiene en cuenta la protección que Venezuela le ha dado a esa guerrilla. Pero el daño más grande estaría hacia futuro.



“El inicio de nuevas negociaciones va a ser mucho más complejo. Grupos al margen de la ley que se quieran someter a un proceso de paz van a pedir mayores garantías para que no les hagan lo mismo que al Eln”, puntualizó Prieto.



Además, países como Noruega y Cuba se la pensarán dos veces antes de volver a prestarse como garantes en un futuro proceso de paz en Colombia, añade Prieto.



