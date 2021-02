Gobierno anuncia que regularizará a los venezolanos en Colombia

Luego de una reunión entre el presidente Iván Duque con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, el Gobierno anunció que se creó el Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPV) en Colombia, entre los beneficios está que se permitirá la identificación de la población migrante y el otorgamiento de permiso de protección temporal. Incluso podrán adquirir una visa de residentes.



El Presidente anunció que el objetivo del Estatuto es permitir el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de residentes.



"Se busca, en el marco de los compromisos internacionales, tener un sentimiento de fraternidad", sentenció el Jefe de Estado.



Este Estatuto es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados, que, según el Gobierno, permite llenar los vacíos existentes, con base en la realidad migratoria y la capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional, social y económica.La ONU felicitó al país por este mecanismo y advirtió que espera que otros países sigan su ejemplo. Por su parte, Grandi aseguró que este es uno de los gestos más humanitarios que se ha hecho en el continente.

¿A quiénes va dirigido?

Los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia de manera regular serán los principales beneficiados de este mecanismo, bien sea porque son beneficiarios de un permiso de ingreso y permanencia, porque realizaron una prórroga de permanencia o porque cuentan con un Permiso Especial de Permanencia (PEP).



También se beneficiarán venezolanos solicitantes de refugio y titulares de un salvoconducto SC-2, es decir, aquellos que están tramitando una visa ante la Cancillería.



Así mismo, aquellos migrantes venezolanos en condición de irregularidad que demuestren que se encontraban en Colombia antes de la entrada en vigencia de la medida serán beneficiados.



Adicionalmente, como una medida para desincentivar la irregularidad, se propone que aquellos migrantes venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia del Estatuto, se beneficien del mismo.

Por otra parte, para aquellos migrantes venezolanos que incluyeron su información en el Registro Único del Migrante y a pesar de poder solicitar el Permiso no lo hicieron, también serán sujetos de actuaciones administrativas sancionatorias.



El Gobierno advierte que, previo a la terminación de la vigencia del ETPV el migrante que desee permanecer en Colombia deberá tramitar y obtener una visa.



En este mismo sentido, el migrante venezolano que a la fecha de finalización de la vigencia del ETPV no hiciera tránsito al régimen ordinario de regularización migratoria, incurrirá en permanencia irregular y será objeto de las medidas administrativas sancionatorias correspondientes.



A partir de la entrada en vigencia de este estatuto Migración Colombia señala que no se expedirá ni prorrogará ningún permiso especial de permanencia y, aquellos que se encuentren vigentes, harán tránsito al permiso por protección temporal, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Estatuto.



El Gobierno anunció que "este estatuto se crea teniendo en cuenta que más del 56% de los venezolanos que se encuentran en Colombia están en condición irregular y entendiendo que la irregularidad afecta no solo al migrante, sino también al país".



De acuerdo con las cifras más recientes de Migración Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encuentran más de un millón 729 mil migrantes venezolanos, de los cuales más de 966 mil, cerca del 56%, se encuentra en condición irregular.



De este modo, el 58% de los venezolanos que se encuentran radicados en Colombia son hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad. Mientras que más del 28% serían niños, niñas y adolescentes.



Según Migración Colombia, en noviembre y diciembre de 2020 y pese al cierre actual de la frontera, fueron ubicados en las carreteras colombianas más de 18 mil migrantes venezolanos y se estima que diariamente, solo por Norte de Santander, más de 300 migrantes intentan ingresar de manera irregular al territorio nacional.



Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), más de 5 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años, lo cual quiere decir que en Colombia permanecerían más del 34% del total de venezolanos que han abandonado su país.



