‘La reforma pensional todavía está en proceso de construcción’

El Gobierno Nacional emitió un decreto que da vía libre para que el Congreso pueda sesionar de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, pero hasta ahora no lo ha hecho de manera formal. Y la ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que el Ejecutivo lo apoyará y acompañará en la decisión que tome sobre cómo va a trabajar.



En la agenda legislativa oficial hay algunos proyectos para tramitar en el Legislativo, y por eso el Gobierno está interesado en que los parlamentarios se pongan de acuerdo sobre este tema.

La ministra Arango también está liderando una campaña que comenzó este jueves y que busca llevarles un millón de mercados a familias de escasos recursos en el territorio nacional.



¿Se están enredando las sesiones del Congreso?

Nosotros como gobierno sacamos un decreto que dice que se pueden hacer las sesiones virtuales. Lo que pasa es que, como todo decreto, también necesita su reglamento, y ese reglamento sí lo tiene que hacer el Congreso. Esto ya está en manos del Legislativo, y quiero que los parlamentarios sepan que nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos de la manera que decidan. Creemos que la participación del Congreso es importantísima en estos momentos.

¿Qué opina de la decisión del presidente del Senado de citar de manera presencial para el próximo 13 de abril?

Tuvimos una reunión con los voceros de los partidos de coalición de Senado y allí Lidio García, como presidente del Senado, anunció que convocará presencialmente para el 13 de abril y que espera que al recinto no asistan más de 30 personas por el tema del coronavirus. Dijo que está dispuesto a sesionar como quieran los congresistas. Y nosotros, como gobierno, aceptamos lo que ellos digan.

¿O sea que si ellos deciden ir el 13 a sesionar, el Gobierno acoge esa propuesta?

Sí señor.

¿Y si hay un debate de control político van a ir?

Sí, nos toca ir a los debates de control político en el Capitolio, eso sí, tomando todas las precauciones.

¿Entre los congresistas hay dudas sobre la legalidad de sesionar de manera virtual?

Así es, algunos tienen dudas en ese sentido y otros tienen dudas de los mecanismos virtuales que existen hoy, que no dan las condiciones de seguridad para hacer los procesos que exige el Legislativo. Los congresistas, como todo el país, están muy preocupados por el tema de la pandemia.

¿El decreto de la convocatoria a sesiones virtuales ya fue enviado a estudio de las altas cortes?

Sí, ya se envió al Consejo de Estado una consulta.

¿Podríamos decir que la agenda legislativa del Gobierno está enredada?

No diría enredada, pero sí parada en este momento.

Pero hay temas como la reforma pensional que este año no alcanzarían a tramitarse...

Todo depende de cuándo se inicien las sesiones del Congreso. Y reitero que estamos dispuestos a hacer lo que ellos digan en materia de las sesiones.

¿Piensan radicar ese proyecto este año?

La reforma pensional todavía no está armada, está en un proceso de construcción y de socialización con diferentes grupos. Me estoy metiendo en un campo que no me pertenece, pero le puedo decir que no hay ningún proyecto armado.

Entonces, ¿cuáles son las prioridades en la agenda legislativa?

Hay varios proyectos, especialmente uno que tiene que ver con la reglamentación de la ley de regalías, pero necesita consulta previa y tuvimos que pararla por la pandemia. También vienen otros asuntos de seguridad y convivencia ciudadana, la reforma de la justicia, que es clave; terminar de sacar el proyecto de ley de los pliegos tipo. Tenemos urgencia de algunos temas.

¿Qué va a pasar con la reforma de la justicia?

Pues vamos a ver qué pasa, depende de lo que resuelvan los congresistas y, sobre todo, de los tiempos, porque usted sabe que estos son temas de tiempos en el Congreso.

