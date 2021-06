‘Quien atenta contra el transporte público es un criminal’: Duque

Una dura advertencia lanzó hoy el presidente Iván Duque contra quienes amenacen o ataquen el transporte público, al asegurar que serán perseguidos por la justicia y tratados como criminales.



“El que destruya transporte público, el que amenace al transporte público claramente está en actividades criminales, y solamente le cabe ese adjetivo, no lo vamos a sofisticar con el lenguaje. El que atente contra el transporte de los ciudadanos y el que amenace es un criminal y como tal se le va a perseguir y se va a judicializar”, dijo.



El presidente se refirió de esta manera a las amenazas de grupos, que según el mandatario pretenden atacar y destruir los sistemas de transporte masivo del país. “Aquí se protege a la ciudadanía y nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley en nuestro país”.



Este no fue el único mensaje duro que dio Duque. A los alcaldes y gobernadores del país el presidente les dijo que debe quedar muy claro que todos deben estar del lado de la Constitución, y que tanto ellos, como el mandatario mismo deben gobernar para todos los colombianos, y no solamente para los que votaron por ellos.



“Para que quede claro que aquí no puede haber gobernantes locales que legitimen islas de anarquía, o que terminen también empoderando a quienes pretenden amenazar la estabilidad, el orden institucional y los derechos colectivos e individuales de los colombianos”, aseguró.



En este mismo sentido se pronunció a través de su cuenta de Twitter el consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, quien además, sin mencionar nombres, les achacó esas amenazas a influencia de políticos, y que los que amenazan el transporte son “delincuentes de primera línea del terrorismo urbano”.



“Quienes amenazan Transmilenio creen que la violencia es legítima y justificada. Lo creen, en gran parte, como resultado de discursos políticos que explotan el resentimiento, que promueven el sectarismo, el extremismo, la violencia. Políticos que lanzan la piedra y esconden la mano”, dijo en un primer trino.



Luego, en otro trino, Guarín afirmó que “quienes amenazan Transmilenio no ejercen el derecho a la protesta, son simples delincuentes. No son la primer línea de una protesta, son la primera línea de terrorismo urbano”.



También la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la misma red social se pronunció sobre las amenazas a Transmilenio. Dijo que provienen de voces que alientan el caos y el radicalismo, que se han hecho denuncias ante la Fiscalía y se ha reforzado la seguridad del sistema.



“Lamentablemente estas amenazas a Transmilenio y los resultados son resultado de quienes alientan caos y radicalismo. Hemos denunciado ante la Fiscalía y reforzado las medidas de protección. Con serenidad y firmeza protegeremos a los ciudadanos y judicializaremos a los violentos”, dijo López en Twitter.



