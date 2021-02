'El pico importante de vacunación se dará entre mayo, junio y julio'

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez respondió a las críticas por el número de dosis de vacunas que han llegado al país.



La funcionaria aseguró que el país tiene la capacidad instalada del sistema de salud para vacunar a la población contra el covid-19, que está contemplada en el Plan Nacional de Vacunación, pero aclaró que todo está condicionado a que las farmacéuticas internacionales "cumplan con el suministro" de las vacunas.

(Puede leer: ¿Quién gana y quién pierde en pelea entre el Gobierno y Claudia López?)



"Esos suministros están acordados en los contratos, en los convenios que se han firmado. Nosotros estamos esperando que haya un cumplimiento total de esa programación por parte de los laboratorio", puntualizó la Vicepresidenta.



Asimismo, la funcionaria agregó que "el Gobierno no ha dicho que se van a vacunar un millón de personas en febrero, sería imposible. La vacunación de febrero estaba prevista para el 20, pero logramos anticiparla tres días”, sentenció.



No obstante, resaltó que esperan que haya un millón de vacunados en el mes de marzo y que el pico importante de aplicación será entre mayo, junio y julio, lapso en el que Colombia recibirá millones de dosis.



(Además: La contundente respuesta del Gobierno a Santrich tras amenaza a Duque)



"De tal manera que hacia finales de marzo, sin duda habremos sobrepasado ese millón de vacunas".



Ramírez señaló que en el país se pueden aplicar cerca de 290.000 diarias y que se están distribuyendo las 196.000 dosis de la vacuna de Sinovac por todo el territorio nacional para cumplir el cronograma.



El Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud han reiterado que esperan que este año haya una inmunización de 35 millones de colombianos.



"El compromiso ahora es acudir a las citas y mantener las medidas de autocuidado para que juntos podamos avanzar", señaló en días pasados el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



(Le sugerimos: Castigos para padres que no paguen cuota alimentaria de sus hijos)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET

Otras noticias de Política:

- Onu reporta preocupante aumento de masacres en el país



- Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021