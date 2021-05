Gobierno desautoriza acuerdo firmado en Buenaventura

El Gobierno Nacional se movió con prontitud y desautorizó, en la mañana de este viernes, el acuerdo secreto firmado con el comité de paro de Buenaventura que daba licencia a una inspección de particulares a los vehículos que atienden el puerto.



La rápida decisión pretende sellar una sonora polémica política. Pero abre, en simultánea, otro frente al echar para atrás la primera determinación de peso tomada por el designado alto comisionado Juan Camilo Restrepo Gómez.



Daniel Palacios, ministro del Interior, se mostró categórico y aseguró que el documento, pese a su buena intención, generó "confusiones y malos entendidos".



"No estamos de acuerdo con que se entienda que existe una capacidad del comité del paro de inspeccionar carga. Con lo que sí estamos de acuerdo con que sea la Policía, la que inspeccione sí estamos de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que se entienda, y si se entiende así en la redacción, eso no está autorizado”, dijo Palacios.



En el escenario queda gravitando una nueva inquietud: ¿cómo queda Juan Camilo Restrepo Gómez, uno de los firmantes por parte del Estado ahora?



De hecho, la excanciller Consuelo Araújo dijo, en Blu Radio, que le preocupaba y le pedía a Restrepo Gómez tener en adelante más cuidado en los documentos que fuera a firmar a nombre del Estado y en las concesiones que tuviera que hacer en sus negociaciones.



Restrepo Gómez, designado nuevo comisionado de paz, firmó el preacuerdo en su condición de viceministro de Desarrollo Rural. El otro firmante es Juan Pablo Díaz Granados, viceministro de Relaciones Públicas.



A ambos, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras los calificó con dureza: “Descriteriados”, les dijo.



Precisamente fue Vargas Lleras quien reveló el documento secreto entre el Gobierno Nacional, firmado este jueves 27, y el capítulo del Comité del Pardo de Buenaventura.

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 28, 2021

De acuerdo al texto, el Ejecutivo permitió un corredor humanitario denominado ‘por la Vida y por la Paz’ para que se puedan abastecer de alimentos y otros víveres con la mercancía que entra y sale del puerto.



“La inspección documental y ocular ejercida por la Ponal será acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional- Buenaventura, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento", dice textualmente el documento.



“Pretender que los del comité del paro decidan qué puede o qué no puede entrar, no estoy de acuerdo”, reiteró el ministro del Interior en La W.



Horas antes, el exvicepresidente Vargas Lleras había dicho, a través de una serie de trinos, que "legalizando el bloqueo y tolerando el mal llamado 'corredor humanitario por la vida y la paz', donde se podrá transitar en las horas y por las vías que ellos determinen. Quedan prohibidas las exportaciones y perdido cualquier asomo de autoridad".



Una opinión que fue refrendada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en su opinión con este acuerdo "se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”.



