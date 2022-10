Este sábado, se conoció que a través de un decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, se dejó sin vigencia a la norma de 835 de 2021, en la cual se establecía que “todos los desplazamientos que adelanten el Presidente de la República y el Vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen”.



De esta forma Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, a partir de la fecha, podrá viajar de forma conjunta. En la Administración anterior, esta posibilidad había quedado limitada por un decreto que había expendido el expresidente Iván Duque, durante su mandato.

El decreto que deroga al anterior es el 2003 del 13 de octubre de 2022, por el cual se levanta de manera inmediata y completa la prohibición que tenían los altos funcionarios de viajar juntos a misiones nacionales o internacionales.



En este sentido, en la norma se estableció que el decreto de 2021 determinaba “disposiciones en materia de viajes del Presidente de la República y el Vicepresidente de la República, señalando entre otras situaciones que, el Vicepresidente de la República no podía salir del país cuando el Presidente de la República se encontrase fuera del territorio nacional, salvo que este, por razones excepcionales de necesidad, lo autorice expresamente”.



De esta manera, el decreto expedido por el gobierno Petro decidió que “como quiera que las funciones del Vicepresidente se concretan en la realización de misiones o encargos específicos, como tareas, labores o cometidos concretos que le sean asignados por el Presidente, independientemente de si el primer mandatario se encuentra o no dentro del territorio nacional, se hace necesario derogar el decreto referido”.



A través del decreto 2003 del 13 de octubre de 2022, quedó sin vigencia el decreto del gobierno Duque en el que se establecía que el Presidente y la Vicepresidenta no podrían viajar juntos. Foto: Tomada de Twitter

Desde el Gobierno comunican que decreto –que deroga esta prohibición– comenzó a regir a partir de la fecha de su expedición, lo que determina que tanto el Presidente Petro, como la Vicepresidenta Francia Márquez podrán hacer desplazamientos dentro y fuera del país juntos sin que medie algún tipo de restricción legal.



REDACCIÓN POLÍTICA